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POLİTİKA

Üsküdar Belediyesi'nden zabıta ekiplerine biber gazı sıkan İBB'ye büyük tepki: Hak var hukuk var

İBB, Üsküdar’daki otopark alanını Üsküdar Belediyesi'nin bilgisi dışında farklı proje için boşalttı. Mülkiyet hakkının kendilerinde olduğunu ifade eden Üsküdar Belediyesi'nin zabıta ekipleri ise proje çalışmasına engel olmak isteyince İBB zabıtaları ile arbede yaşandı. Olayın ardından Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Hak var, hukuk var. Ekiplerimize biber gazıyla saldıran İBB’yi kınıyoruz. Üsküdarlının hakkını kimseye yedirmeyiz." denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Üsküdar Belediyesinden zabıta ekiplerine biber gazı sıkan İBBye büyük tepki: Hak var hukuk var
Üsküdar ve İBB zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı

Üsküdar Nevmekan Sahili'nin yanında yer alan İSPARK alanı, İBB zabıtaları tarafından 'farklı proje alanı olarak kullanılacağı' iddiasıyla boşaltıldı. Mülkiyet hakkının kendilerinde olduğunu söyleyen Üsküdar Belediyesi'nin zabıta ekipleri ise proje çalışmasına engel olmak isteyince arbede çıktı.

İBB ZABITALARI BİBER GAZI SIKTI

Çok sayıda çevik kuvvet polisi çıkan arbedeyi önlerken çevrede güvenlik önlemi alındı. Yaşananların açıklamada bulunan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, "Bize İBB tarafından herhangi bir proje sunulmadan bir bilgi verilmeden İBB burayı otopark olarak boşalttı. Farklı bir proje yapmayı düşündüğünü sadece sözlü olarak öğrendik. Yaşananlardan dolayı bir arkadaşımız hastanelik oldu. Bunun sebebi de İBB'de görev yapan zabıtalar biber gazı sıkmışlar" açıklamasında bulundu.

"ÜSKÜDARLININ HAKKINI KİMSEYE YEDİRMEYİZ"

Üsküdar Belediyesi daha sonra Twitter'dan açıklama yaparak İBB'ye tepki gösterdi. Üsküdar Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hak var, hukuk var. Hiçbir tapunuz, yasal hakkınız, izniniz, başvurunuz olmadan, sadece canınız istiyor diye Üsküdarlıların resmi tören alanını, alanımızı kapatamaz. Asırlık ağaçlarımızı şantiye içinde bırakamazsınız. Ekiplerimize biber gazıyla saldıran İBB’yi kınıyoruz.

Hakkı uhdemizde olan ilçemizin resmi tören alanının, iyi niyet ve kamu yararı esasıyla yıllardır İSPARK olmasına müsaade etmemiz başka, kendisine ait olmayan bir yerin etrafını “bir gece ansızın kapatmak”, şantiye görünümü vermek başka. Üsküdarlının hakkını kimseye yedirmeyiz."
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