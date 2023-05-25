Üsküdar Kuzguncuk'ta çarşaflı kadınların kovulduğu işletmenin tüm izinleri iptal edildi

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çarşaflı kadınların kovulduğu Asude Çay Evi'ne verilen tüm izinlerin iptal edildiğini açıkladı.
"Bu zihniyet yüzünden okul hayatıma devam edemedim"
Olay anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan mağdur kadın, başına gelenleri şu sözlerle anlattı:
Yobaz işletmeci gözaltına alındı
Skandal olayın ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak işletmeye verilen tüm izinlerin iptal edildiğini duyurdu. Türkmen, şu ifadeleri kullandı: