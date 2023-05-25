Üsküdar Kuzguncuk'ta çarşaflı kadınların kovulduğu işletmenin tüm izinleri iptal edildi

"Gittik çayımızı içtik dediği gibi bir sorun yaşamadık biraz uzun oturunca ayaklarım uyuştu elimde bardakla ayağa kalktım ama konuşmaya devam ediyoruz . Arkamdan bir adam bana doğru gelince hepimiz kendisine döndük . Beni kast ederek bir sorun olup olmadığını sordu kızlara kardeşimde niyetini anlayıp ne için geldiğini sordu . Adam dilencileri oraya almadığını söyledi. Bakın dilenci sandığı kişi benim.