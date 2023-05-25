|
Gündem

Üsküdar Kuzguncuk'ta çarşaflı kadınların kovulduğu işletmenin tüm izinleri iptal edildi

Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'nde oturan genç kadın, tesettürlü olduğu gerekçesiyle işletme sahibi tarafından mekandan kovuldu. Mağdur kadın, işletme sahibi Murat A.’nın kendisine ''Kalkın buradan, gidin! Hadi!" diye bağırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Skandal olay, Türkiye'yi ayağa kaldırırken yobaz işletmeci Murat A. gözaltına alındı. Olaya ilişkin paylaşımda bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, işletmeye verilen tüm izinlerin iptal edildiğini duyurdu. Türkmen, "Toplumun tüm kesimleri, özellikle kadınlar özgürce oturamayacaksa, biz verdiğimiz izinleri ve tüm alan kullanımlarını iptal ederiz. Ettik!" dedi.

12:00 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çarşaflı kadınların kovulduğu Asude Çay Evi'ne verilen tüm izinlerin iptal edildiğini açıkladı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, çarşaflı kadınların kovulduğu Asude Çay Evi'ne verilen tüm izinlerin iptal edildiğini açıkladı.

Üsküdar Kuzguncuk'ta bulunan Asude Çay Evi'nde geçtiğimiz günlerde skandal bir olay yaşandı. Arkadaşlarıyla Asude Çay Evi'ne oturmak isteyen tesettürlü genç kadın, işletme sahibinin yanlarına gelip
''Kalkın buradan, gidin! Hadi!"
diye bağırmasıyla neye uğradığını şaşırdı.


"Bu zihniyet yüzünden okul hayatıma devam edemedim"

Olay anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan mağdur kadın, başına gelenleri şu sözlerle anlattı:

"Gittik çayımızı içtik dediği gibi bir sorun yaşamadık biraz uzun oturunca ayaklarım uyuştu elimde bardakla ayağa kalktım ama konuşmaya devam ediyoruz . Arkamdan bir adam bana doğru gelince hepimiz kendisine döndük . Beni kast ederek bir sorun olup olmadığını sordu kızlara kardeşimde niyetini anlayıp ne için geldiğini sordu . Adam dilencileri oraya almadığını söyledi. Bakın dilenci sandığı kişi benim.
Bu mecrada bir kere bile siyasi paylaşım yapmadım fakat ben bu zihniyet yüzünden olması gereken yaşımda okul hayatıma devam edemedim. Sosyal statüde hep sınıfta kaldım. Sokakta yürürken laf atan, bakışlarıyla konuşan insanlar yerimin burası olmadığını hep hatırlattı."

Yobaz işletmeci gözaltına alındı

Gelişmelerin ardından, tesettürlü genç kadını
"Kalkın buradan, gidin! Hadi!"
sözleriyle kovan işletme sahibi Murat A. gözaltına alındı.

Skandal olayın ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak işletmeye verilen tüm izinlerin iptal edildiğini duyurdu. Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

"Tanık beyanları ve emniyetimizin ilk saptamaları neticesinde;
Toplumun tüm kesimleri, özellikle kadınlar özgürce oturamayacaksa, biz verdiğimiz izinleri ve tüm alan kullanımlarını iptal ederiz. Ettik!
Birlikte yaşamanın en temel kurallarını, saygıyı, hepimiz için sözde değil özde kabul etmek zorundayız.
Kimsenin şüphesi olmasın;
başlayan yasal süreci ve tahkikatı takip edip, hukukun verdiği izinler dahilinde, ruhsat iptali dahil, gereken neyse, onu da yaparız.
Dün geceki ilk paylaşımımızdan sonra çok merak edilmiş, yine sorulacaktır, peşinen cevaplayalım.
Tesettürlü olmayan bir vatandaşımıza, bayana karşı, bir işletme buna benzer bir ayrımcılık uygularsa, aynı tepkiyi, reaksiyonu vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bizim için hak ve özgürlükler kişilere göre değişmez!
Toplumun kendi organik dengesi içinde, kimsenin bir diğerine böyle bir dayatma, kabalık yapma hakkı yoktur. Bir işletmeye girmiş, sipariş vermiş, çayını, kahvesini içmiş, kimseye rahatsızlık vermemiş insanların, -burada yazmaktan bile rahatsız oluyorum- “dilenci sandım” gibi, asla kabul edilemeyecek, akıl, mantık, izan sınırları dışında bir yaklaşımla bu muameleye maruz kalması sizce kabul edilebilir mi?
Kaldı ki durumun öyle olmadığı, hanımefendilerin bir aile ya da arkadaş grubu olduğu, görüntülerle son derece açıktır. "


Ankara'da iki kadın 'Tayyip size fazla yüz verdi defolun bu ülkeden' diyerek başörtülü kadına saldırdı
Ankara'da iki kadın 'Tayyip size fazla yüz verdi defolun bu ülkeden' diyerek başörtülü kadına saldırdı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki kadın, başka bir kadına başörtülü olduğu gerekçesiyle saldırdı. Başörtülü kadına, "Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden" sözleriyle öfke kusan iki kişi, Ayfer Çökmez'in başörtüsünü de çıkardı. Skandal olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yeni Şafak'ın ulaştığı Ayfer Çökmez’in eşi Yasin Çökmez eşinin başına gelenleri “Gözünü çıkarmaya çalıştılar. Başındaki eşarbı tutup, ‘Tayyip size fazla yüz verip bu eşarbı nasıl kafanıza taktıysa biz de bu bez parçasını çıkarmayı iyi biliriz’ diyerek eşarbını çıkardılar” sözleriyle anlattı.

29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Feyza Başar'ın başörtüsü karşıtlığı yaptığı paylaşımları ortaya çıktı: Dünyada sızamadıkları yerler de var
29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Feyza Başar'ın başörtüsü karşıtlığı yaptığı paylaşımları ortaya çıktı: Dünyada sızamadıkları yerler de var

Türkiye Diyanet Vakfı'na bağlı olan 29 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Feyza Başar'ın sosyal medya hesabından başörtüsü karşıtlığı yaptığı paylaşımları ortaya çıktı. Başar, milletvekili aday listesinin tanıtıldığı bir paylaşımı alıntılayarak "Kadıköy bölgesinden türbanlı aday gösteren hiçbir partiye milletvekilliği seçimlerinde oy vermeyeceğim." ifadelerini kullandı. Başar, başka bir paylaşımında ise yine başörtülü vatandaşları hedef alarak "Dünyada hiçbir türbanlının sızamadığı yerler de var. Tanrım öldüm de cennete mi geldim acaba diyorsunuz" şeklinde skandal ifadelere yer verdi.


#Hilmi Türkmen
#Üsküdar
#Kuzguncuk
#Asude çay evi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gaziantep seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonucu oy oranları