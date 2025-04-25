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Üsküdar'da iki grup arasında kavga: Bir kişi öldü

Üsküdar'da iki grup arasında kavga: Bir kişi öldü

00:2025/04/2025, Cuma
IHA
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Yumruk atıp yere düşürdükleri kişiye ateş açtılar: 1 ölü
Yumruk atıp yere düşürdükleri kişiye ateş açtılar: 1 ölü

İstanbul Üsküdar'da tartıştığı şahısların yumruk atıp yere düşürdüğü ardından ise silahla ateş açarak yaraladığı Cihan Açıkgöz hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Nisan'da Beylerbeyi Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan grup üyeleri, bir süre sonra üç motosikletle yeniden olay yerine döndü. Grup üyelerinden biri, Beylerbeyi'nde karşılaştığı Cihan Açıkgöz'e (41), yumrukla saldırdı. Motosikletli grup ise, baygın haldeki Açıkgöz'e ateş açarak olay yerinden kaçtı.


Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Açıkgöz, iki gün süren yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybetti. Açıkgöz'ün cenazesi, memleketi Kastamonu'da toprağa verildi.


Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İ.Y., V.Y., A.K., T.Y. ve S.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.




#Üsküdar
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