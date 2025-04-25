Üsküdar'da iki grup arasında kavga: Bir kişi öldü

Edinilen bilgiye göre, 20 Nisan'da Beylerbeyi Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından bölgeden ayrılan grup üyeleri, bir süre sonra üç motosikletle yeniden olay yerine döndü. Grup üyelerinden biri, Beylerbeyi'nde karşılaştığı Cihan Açıkgöz'e (41), yumrukla saldırdı. Motosikletli grup ise, baygın haldeki Açıkgöz'e ateş açarak olay yerinden kaçtı.