Gündem Uslanmaz YouTuber beğeni uğruna metrobüsün üstünde köprü geçmişti Takipsizlik kararı verildi
İSTANBUL

Uslanmaz YouTuber beğeni uğruna metrobüsün üstünde köprü geçmişti: Takipsizlik kararı verildi

İstanbul'da metrobüs üstünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği iddiasıyla gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yunus Emre Özer hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Özer hakkında suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

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Haber Merkezi DHA
Uslanmaz YouTuber beğeni uğruna metrobüsün üstünde köprü geçmişti: Takipsizlik kararı verildi
Uslanmaz YouTuber beğeni uğruna metrobüsün üstünde köprü geçmişti


Metrobüs üstünde Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçen ve bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Yunus Emre Özer 20 Eylül 2021'de polis tarafından gözaltına alındı. Aynı gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarılan Özer, haftada bir en yakın karakola imza vermesi şartıyla serbest bırakıldı. Yunus Emre Özer hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı.

  • Savcılık, 'Trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak' suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle Özer hakkında kovuşturmaya yer olmadığına hükmetti. Takipsizlik kararı üzerine şüpheli Özer hakkındaki adli kontrolün de kaldırılmasına karar verildi.

Beğeni uğruna metrobüs üzerinde Avrupa'dan Anadolu'ya geçmişti: YouTuber serbest bırakıldı
GÜNDEM
Beğeni uğruna metrobüs üzerinde Avrupa'dan Anadolu'ya geçmişti: YouTuber serbest bırakıldı

Özer daha önce de Galata Köprüsü'nden bir geminin üstüne atlamıştı.
Özer daha önce de Galata Köprüsü'nden bir geminin üstüne atlamıştı.


"PİŞMANIM" DEMİŞTİ

Şüpheli Yunus Emre Özer, savcılık sorgusunda pişman olduğunu söylemişti. Özer savunmasında, "17 Eylül günü hatırlamadığım bir saatte Okmeydanı Hastane metrobüs durağı tentesi üzerinden kapı kod numarasını ya da plaka kodunu bilmediğim bir metrobüsün üzerine atladım. Bu şekilde bir süre aracın üzerinde yolculuk ettim. Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında aracın üzerinden indim. Metrobüs durağından geçtiğim sırada güvenlik durumu fark etti. Ben kaçtım ancak 19 Eylül günü polisler Sinyor Taklacı isimli Youtube hesabımdan paylaşmış olduğum olayla alakalı görüntülerden kimliğimi tespit ederek evimden aldılar. Ardından polis merkezine götürdüler. Yaşanan olayla alakalı olarak pişmanım. Böyle bir girişimde bir daha kesinlikle bulunmayacağım" demişti.


Yürekleri ağza getiren anlar: Galata Köprüsü’nden geminin üstüne atladı
FOTOĞRAF 11
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İstanbul Merter’de metrobüsün üzerine çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yapan adrenalin tutkunu Yunus Emre Özer, yaptığı tehlikeli hareketi kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşmıştı. Aynı genç arkadaşının yardımıyla Sultangazi Cebeci otobüs durağındaki bir otobüsün üzerine tırmanmış ve otobüsün üstünde yatarak gizlendikten sonra 12 durak gitmişti.
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Galata Köprüsü’nden geminin üstüne atladı <br><br> O genç bu kez akıl almaz bir çılgınlığa imza attı. Genç Galata Köprüsü’nden seyir halinde olan bir gemiye atlamak için plan yaptı.
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Korkuluklara çıkan genç, köprünün altından gemi geçtiği esnada üstüne atladı. Yürekleri ağza getiren o anları hem kaydeden hem de kaydettiren genç ardından ayağa kalkarak sevinç çığlıkları attı.
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Ancak geminin mürettebatı gencin güverteye atladığını fark ederek onu yakaladı.
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Kaptan köşküne götürülen genç, burada kaptan tarafından bir süre azarlandı. Açıklama yapan genç ardından gemiden inerek hızla uzaklaştı.
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Özer, kameralara yansıyan korku dolu o anları ise sosyal medyada paylaştı.
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İstanbul’da çılgın genç Galata Köprüsü’nden geminin üstüne atladı
Title
İstanbul’da çılgın genç Galata Köprüsü’nden geminin üstüne atladı
Title
İstanbul’da çılgın genç Galata Köprüsü’nden geminin üstüne atladı
Title
İstanbul’da çılgın genç Galata Köprüsü’nden geminin üstüne atladı
Title
İstanbul’da çılgın genç Galata Köprüsü’nden geminin üstüne atladı
Yürekleri ağza getiren anlar: Galata Köprüsü’nden geminin üstüne atladı
Merter'de çıktığı metrobüsün üzerinde ve Sultangazi'de otobüsün üstünde yolculuk yaparak tanınan adrenalin tutkunu genç, bu kez de Galata Köprüsü'nün korkuluklarına çıkarak hareket halindeki geminin üstüne atladı. Yaptığı çılgınlığı kaydettiren genç yürekleri ağızlara getiren o anları sosyal medyadan paylaştı.

Uslanmaz youtuber yine sahnede: Bu kez Avrupa’dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti
FOTOĞRAF 10
Title
Yaptığı çılgınlık bu kadarına da pes dedirten Yunus Emre Özer, kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye attığı anları sosyal medyada paylaştı. 
Title
İstanbul Merter’de metrobüsün üzerine çıkarak 5 durak boyunca yolculuk yapan adrenalin tutkunu Yunus Emre Özer yaptığı tehlikeli hareketi kayda alarak o anları sosyal medyada paylaşmıştı.
Title
Aynı genç arkadaşının yardımıyla Sultangazi Cebeci otobüs durağındaki bir otobüsün üzerine tırmanarak üstünde yatarak gizlendikten sonra 12 durak gitmişti ve geçtiğimiz ay da Galata Köprüsü’nden seyir halinde olan bir geminin üstüne atlamıştı.
Title
Yaptığı tehlikeli şovlar sonrasında Özer, polis ekipleri tarafından 2 kez gözaltına alındıktan sonra idari ve adli işlemleri yapılmasının ardından serbest bırakılmıştı.
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Ancak sosyal medyada paylaşım yapmak için tehlikeli şovlarına devam eden o genç, bu kez akıl almaz bir yolculuğa imza attı.
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Arkadaşı ile birlikte Okmeydanı Hastane metrobüs durağına gelen genç, önce durağın üzerine tırmanarak saklandı. Metrobüsün durağa yanaşmasıyla bir anda metrobüsün üzerine atlayan genç, yatarak üstünde gizlendi.
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Kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye atan genç, Söğütlüçeşme istikametine doğru seyretmeye başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü metrobüsün üstünde geçmeyi amaçlayan genç, Avrupa yakasından köprüye girdikten sonra Asya kıtasındaki ilk durakta indi. 
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O anları kaydeden çılgın genç, yolculuğu metrobüsün üstünde yatarak geçirdi. Yürekleri ağza getiren genç, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istasyonuna gelince metrobüsten durağa atladı.
Title
Vatandaşların şaşkın bakışları arasında yürüyen genç, güvenlik görevlisinin kendisini fark edip kovalamaya başlamasının ardından koşarak kaçmaya başladı.
Title
Genç, kendi hayatını ve metrobüs sürüş güvenliğini tehlikeye attığı o anları ise sosyal medyada paylaştı.
Uslanmaz youtuber yine sahnede: Bu kez Avrupa’dan Asya kıtasına metrobüsün üstünde geçti
İstanbul'da daha önce metrobüs, otobüs ve minibüsün üstünde yolculuk yapan ve Galata Köprüsü'nden geminin üzerine atlayan adrenalin tutkunu youtuber Yunus Emre Özer,, bu kez Avrupa yakasından çıktığı metrobüsün üstünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Asya kıtasına geçti.


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