Üst geçit asansör kabininden demir çalarken yakalandı: Polise ’çektirme abi’ dedi

Kırklareli'nde hijyen koşullarına uymayan 1,8 ton kaçak ete el kondu

Kırklareli Lüleburgaz'da hijyen ve teknik koşullara uygun olmayan 1,8 ton ete el kondu.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Lüleburgaz ilçesinde bir kişinin uygun olmayan ortamda et parçalayarak piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşılmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile harekete geçildi.



Bu kapsamda 1 ton 800 kilogram ete konuldu ve kaçak faaliyet gösteren şüpheliye 62 bin 132 lira ceza uygulandı.

