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ANTALYA

Üst geçit asansör kabininden demir çalarken yakalandı: Polise ’çektirme abi’ dedi

Antalya’da üst geçitteki asansörün demirlerini çalmak üzereyken ceplerinde çok sayıda açık ağız anahtarla yakalanan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekip otosuna bindirilmek istenen şüpheli, gazetecilere çekim yapma imkanı tanındığını ileri sürerek polise tepki gösterdi.

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Haber Merkezi İHA
Üst geçit asansör kabininden demir çalarken yakalandı: Polise ’çektirme abi’ dedi
Üst geçit asansör kabininden demir çalarken yakalandı.

Antalya’da üst geçitteki asansörün demirlerini çalmak üzereyken ceplerinde çok sayıda açık ağız anahtarla yakalanan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekip otosuna bindirilmek istenen şüpheli, gazetecilere çekim yapma imkanı tanındığını ileri sürerek polise tepki gösterdi.

Polise ihbar ettiler


Olay, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi, Gazi Bulvarı üzerindeki yaya üst geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, üst geçitteki asansörün demirlerini sökmeye çalışan bir kişinin olduğunu görenler, polise ihbarda bulundu. İhbarla birlikte olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi ceplerinde çok sayıda açık ağız anahtarla suçüstü yakaladı.
"Çektirme abi"


İsminin Halit B. (28) olduğu öğrenilen şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilerin görüntü almamasını istedi. Polisin ekip otosuna bindirmesine de direnen Halit B., gazetecilere çekim yapma imkanı tanındığını ileri sürerek polise ’Çektirme abi’ diye tepki gösterdi. Şüpheli, araca bindirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

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