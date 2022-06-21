Gündem Üst üste istifalarla sarsılan Muharrem İnceden olağanüstü kurultay kararı
POLİTİKA

Üst üste istifalarla sarsılan Muharrem İnce'den olağanüstü kurultay kararı

Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi, üst üste istifalarla sarsıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İnce, "Yaşanan kuruluş sancılardan kurtulmak için Olağanüstü Kurultayımızı toplayacağız." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Üst üste istifalarla sarsılan Muharrem İnceden olağanüstü kurultay kararı
Muharrem İnce

Muharrem İnce'nin Memleket Partisi yönetimindeki altı isim istifa etti. İnce, istifaların ardından "Kuruluş sancılarından kurtulmak" için olağanüstü kurultayın toplanacağını açıkladı.

İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "17 Mayıs 2021’de kurduğumuz Memleket Partimiz, yaşadığı tüm sancılı süreçlere rağmen kısa sürede seçime girme hakkını kazandı. Bu aşamada yaşanan kuruluş sancılardan kurtulmak için Olağanüstü Kurultayımızı toplayacağız. Birlikte başaracağız. Geleceğimizi geri alacağız." ifadelerini kullandı.

İstifa eden parti yönetimindeki altı isim şöyle:

Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, Genel Sekreter Hakkı Akalın, Parti Meclisi-Danışma Kurulu Üyesi ve Kurucu Üye Meryem Şengül Kala, MYK Üyesi ve Parti Genel Sayman Serkan Ufuk Akgün, MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ve Parti Meclisi Kurucu Üyesi Dr. Oğuz Giray.

Muharrem İnce: Kortizonlarla miting yaptım ama partim beni hançerledi
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Diyarbakır'da temasları kapsamında bir otelde basın toplantısı düzenledi. Burada önemli açıklamalarda bulunan İnce, '50 günde 107 miting yaptım. Cumhuriyet tarihinin en kalabalık mitinglerini topladım. Millet umutsuzdu, o umutları dirilttim, ama beni partim hançerledi. Sandığa, oylara sahip çıkmadı, çıkmadılar.' sözleriyle CHP'yi eleştirdi.

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