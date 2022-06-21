Üst üste istifalarla sarsılan Muharrem İnce'den olağanüstü kurultay kararı

Muharrem İnce'nin Memleket Partisi yönetimindeki altı isim istifa etti. İnce, istifaların ardından "Kuruluş sancılarından kurtulmak" için olağanüstü kurultayın toplanacağını açıkladı.

İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "17 Mayıs 2021’de kurduğumuz Memleket Partimiz, yaşadığı tüm sancılı süreçlere rağmen kısa sürede seçime girme hakkını kazandı. Bu aşamada yaşanan kuruluş sancılardan kurtulmak için Olağanüstü Kurultayımızı toplayacağız. Birlikte başaracağız. Geleceğimizi geri alacağız." ifadelerini kullandı.

17 Mayıs 2021’de kurduğumuz Memleket Partimiz, yaşadığı tüm sancılı süreçlere rağmen kısa sürede seçime girme hakkını kazandı. Bu aşamada yaşanan kuruluş sancılardan kurtulmak için Olağanüstü Kurultayımızı toplayacağız. Birlikte başaracağız. Geleceğimizi geri alacağız. REKLAM June 20, 2022

İstifa eden parti yönetimindeki altı isim şöyle:

Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, Genel Sekreter Hakkı Akalın, Parti Meclisi-Danışma Kurulu Üyesi ve Kurucu Üye Meryem Şengül Kala, MYK Üyesi ve Parti Genel Sayman Serkan Ufuk Akgün, MYK Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu ve Parti Meclisi Kurucu Üyesi Dr. Oğuz Giray.

OYNAT 00:44 Muharrem İnce: Kortizonlarla miting yaptım ama partim beni hançerledi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Diyarbakır'da temasları kapsamında bir otelde basın toplantısı düzenledi. Burada önemli açıklamalarda bulunan İnce, '50 günde 107 miting yaptım. Cumhuriyet tarihinin en kalabalık mitinglerini topladım. Millet umutsuzdu, o umutları dirilttim, ama beni partim hançerledi. Sandığa, oylara sahip çıkmadı, çıkmadılar.' sözleriyle CHP'yi eleştirdi.

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