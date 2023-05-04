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Üst üste profil fotoğrafını değiştiren Kılıçdaroğlu mavi tikinden oldu

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Twitter profil fotoğrafını güncellemesinin ardından dün akşam saatlerinde 1 saat içinde iki kez profil fotoğrafını değiştirince, Twitter kurallarını ihlal edip mavi tikini kaybetti.

10:54 . 4/05/2023 Perşembe
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Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Türk siyaset tarihine genellikle gaflarıyla damga vuran Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yine rahat durmadı…

CHP Genel Başkanı, yeni bir skandala imza attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter profil fotoğrafını güncellemesinin ardından akşam saatlerinde sosyal medya hesabına giren Kılıçdaroğlu, 1 saat içinde iki kez profil fotoğrafını değiştirdi.

Mavi tiki gitti

Bu da Twitter yasalarına göre kural ihlali demek. Kılıçdaroğlu’nun fotoğraf hevesi, mavi tikinin bir süreliğine iptaline yol açtı.

1 saat içinde 2 kez profil fotoğrafı güncelleyen Kılıçdaroğlu, yaptığı kural ihlaliyle mavi tikini kaybetti.

Seçmen "Erdoğan kıskançlığı" diyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yapılan “İstikbalin Yüzyılı” tanıtım programında pilot montu ile poz vermiş, bu fotoğrafını da sosyal medya hesaplarında profil fotoğrafı olarak kullanmıştı.

Uzun zamandır aynı profili kullanan Erdoğan’ın değişikliğe gitmesi, görenleri de heyecanlandırmıştı.

Kılıçdaroğlu’nun mavi tik kaybını “Erdoğan kıskançlığı” üzerinden okuyanlar da oldu.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#twitter
#mavi tık
1 saat önce
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