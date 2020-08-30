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ANTALYA

Utandıran görüntü: 'Nefes alamıyorum' diyen kazazedeyi telefonla çekme yarışına girdiler

Antalya'da otomobilde sıkışan ve yardım bekleyen kadın sürücü, itfaiye ekipleri tarafından aracın kapısı kesilerek kurtarıldı. Kadın sürücü nefes alamadığını söyleyip yardım beklediği anlarda, etrafta toplanan kalabalıktan bazıları ise cep telefonu ile yaşananları görüntüleme yarışına girdi

Haber Merkezi DHA
Vatandaşlar kazazedeyi video çekme yarışına girdi.
Vatandaşlar kazazedeyi video çekme yarışına girdi.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2772 sokak üzerindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Yiğithan Özgüven idaresindeki 07 AFA 010 plakalı otomobil, Mehtap Baltaş'ın (30) kullandığı 07 AFU 654 plakalı otomobille kavşak ortasında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yiğithan Özgüven'in otomobili yaklaşık 20 metre ileride otobüs durağının önünde kaldırıma çıkarak durdu.

DHA

OTOMOBİLE SIKIŞTI

Diğer sürücü Mehtap Baltaş ise kaldırımda duran otomobilde sıkıştı.Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri sürücü koltuğunda sıkışan Baltaş'ı bulunduğu yerden kurtarmak için özel hidrolik makasla kapıyı kesti.

DHA

GÖRÜNTÜLEME YARIŞI

Yüzü kan içerisinde kalan sürücü Mehtap Baltaş, etrafındakilere 'nefes alamıyorum' diyerek seslenirken, bazı vatandaşlar cep telefonu ile yaşananları görüntüleme yarışına girdi. Sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa alınan sürücü Baltaş, özel bir hastaneye kaldırıldı.

DHA

Kolundan yaralanan diğer sürücü Yiğithan Özgüven için de ambulans çağrıldı. Özgüven'e de gelen sağlık ekipleri kaza yerinde müdahale etti.

DHA

Kaza yerine gelen Mehtap Baltaş'ın yakınları, genç kadının denizden gelirken kaza geçirdiğini söyledi. Mahalleli kontrolsüz kavşakta sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek, bir an önce önlem alınmasını istedi.

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