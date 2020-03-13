Utanmazlık

Bolu’da CHP ile HDP arasında mahkemeye taşınan gerilim, karşılıklı açıklamalarla giderek büyüyor. HDP il Başkanı İbrahim Yolci’nın “4 bin oyumuzu geri versinler” diyerek savcılığa şikayet ettiği CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ittifakı bitirecek açıklamalarda bulundu. “Ben Atatürkçüyüm, bu HDP imiş BDP imiş, bunlarla benim hiçbir zaman yol arkadaşlığım olamaz olmayacak” diyen Özcan şunları kaydetti:

GÖRMEK İSTEMİYORUM

“Bizim Cumhuriyet Halk Partisi kongresine gelmiş. ‘Niye geliyorsun kardeşim, seni kim davet etti, özel olarak davet edildin mi?’ ‘Tüm Bolu halkı davetlidir’ ibaresinden durumdan vazife çıkartmış. Ben de dedim ki ‘davet edilmediği yere bir davulcu, bir zurnacı gider. Sen davulcu musun, zurnacı mısın? Bu mantıkla baktığında niye geliyorsun? Gelmeni istemiyorum’ dedim. ‘İyi günümde de kötü günümde de hiçbir HDP’liyi yanımda görmek istemiyorum’ dedim. Bu da benim hakkım.

BELKİ BANA OY VERMEMİŞTİR

Bir de utanmadan ve de sıkılmadan suç duyurusunda bulunmuş. Kovuldum lafına bozulmuş, suç duyurusunda bulunmuş. Bundan sonrası için de söylüyorum arkadaşlar: Benim HDP’lilerle işim olmaz. Buradan siyasi rant elde etmeye çalışanlar var. Vay efendim neymiş ‘4 bin oyumuzu geri verin.’ Yahu utanmazlığa bak. HDP’ye oy vermeyenlerin bana oy verdiğini nereden çıkartıyorsunuz? Belki diğer adaya oy verdi. Buradan siyaseten kimseye ekmek çıkmaz. Ben HDP’lilerle iş tutmadım. Dün HDP’lilerle işim olmadı, bugün de olmaz, yarın da olmaz. Hiçbir HDP’liyi iyi günümde de, kötü günümde de yanımda görmek istemiyorum.”

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Özcan şahsi avukatımdı

İbrahim Yolci

HDP Bolu İl Başkanı İbrahim Yolci, Özcan’ın bir dönem kendisinin şahsi avukatlığını yaptığını belirtti. HDP’ye geçmeden önce CHP mahalle delegesi olduğunu söyleyen Yolci, “Umarım Tanju Özcan yanlışından geri döner. Bolu’da yapılmayan hizmetler var. Yapılmayan işleri örtbas etmek için böyle şeylere tevessül ediyorlar. Tanju Özcan’ın artık Bolu’da CHP’de siyaset yapabileceğini düşünmüyorum. Kendi görüşüne uygun partilere geçer sanırım. Biz burada aday çıkarmamıza rağmen 350 oy aldık. Geri kalan oylarımız CHP’ye geçti. Aleyhimizde konuşmuş yine. HDP’lileri görmek istemiyor diye, göç edecek halimiz yok. İstemiyorsa Ankara’ya gidebilir. Bizim gidecek başka yerimiz yok” diye konuştu.