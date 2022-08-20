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SAMSUN

Uyuşturucu operasyonunda bir kişiye gözaltı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde polis operasyonunda üç adet kenevir bitkisi, dokuz adet sentetik ecza hapı, 90 adet ruhsatsız tabanca mermisi ile bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçti. Bir kişi gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Uyuşturucu operasyonunda bir kişiye gözaltı
Samsun'da uyuşturucu operasyonu.

Edinilen bilgilere göre polis, Çarşamba’nın Sefalı Mahallesi’nde bir kişinin bahçesinde yasa dışı Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda düzenledikleri ortak operasyonda şüpheli O.Ş.’nin (33) ikameti ile fındık bahçelerine baskın gerçekleştirdi. Buralarda yapılan aramalarda; üç adet yasa dışı yetiştirilen Hint kenevir bitkisi, dokuz adet sentetik ecza hapı, 90 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca mermisi ile bir adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli O.Ş.’nin gözaltına alındığı öğrenildi.

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