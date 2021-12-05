Gündem Uyuşturucuyla mücadelede gelinen noktayı açıklayan Bakan Soylu Kimse benden aman dilemesin
POLİTİKA

Uyuşturucuyla mücadelede gelinen noktayı açıklayan Bakan Soylu: Kimse benden aman dilemesin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bugüne kadar 53 ton esrar, 20,5 ton da eroin yakalandığını belirterek yıl bitmeden Cumhuriyet tarihinin rekoruna kavuşulduğunu söyledi. "Kimse benden aman dilemesin" diyen Bakan Soylu, "Ben dilemem, arkadaşlarıma da dilemeyin diyorum zaten. Cesaret edemeyecek hale getirmek lazım. Bu anneler gözyaşı dökeceğine uyuşturucu satıcısı gözyaşı döksün. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Uyuşturucuyla mücadelede gelinen noktayı açıklayan Bakan Soylu: Kimse benden aman dilemesin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir Öğretmenevi'nde, "Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum" adlı proje kapsamında uyuşturucu ile mücadelede bağımlılıktan kurtarılan gençlerin anneleriyle bir araya geldi.

Avrupa'da esrarın rahat içilebilmesini temin etmek üzere kafeler oluşturulmak istendiğini aktaran Soylu, Türkiye'de devletin ve milletin sonuna kadar uyuşturucu meselesinde annelerle birlikte olacağını vurguladı.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek 5 yıllık İçişleri Bakanlığım süresince gerekse de şahsi hayatım boyunca uyuşturucu meselesinde elde ettiğim en önemli tecrübelerden birisi şudur ki bir mesele özellikle bu mesele tek başına bir kurumun veya bir kesimin verebileceği bir mücadele değildir. Bu öyle bir mesele ki bir ucu küresel terör örgütlerine PKK'ya, DEAŞ'a çıkar, bir ucu organize suç çetelerine küresel uyuşturucu baronlarına çıkar, bir ucu Amerika'nın Afganistan politikasına çıkar, bir ucu üç kuruşluk torbacının aklına çıkar, bir ucu sahiplerinin imal ettiği veya anlaşamadığı metruk binalara, boş arsalara çıkar, bir ucu kültür terörizmine, bir ucu sosyal medyadan görsel medya platformlarına kadar sorumsuz ve şuursuz, gözünü para hırsı bürümüş emperyalist yapılara çıkar."

2021 yılındaki uyuşturucuyla mücadele verileri

Soylu, kendisinin de baba ve dede olduğunu, bu sebeple herkesin uyuşturucuyla mücadelede var olması gerektiğini anlattı.

Yurt genelinde 62 ilin atık sularında uyuşturucu analizleri yaptıklarını, 81 ilde ise 43 ayrı kriterle riskleri ölçtüklerini dile getiren Soylu, "Daha 25 gün önce uyuşturucu tacirinin peşinde koşarken şehit düşen polis kardeşimiz Abdulkadir Güngör'den, ailesinden, arkadaşlarından utanmadan meydanda, mitingde emniyet teşkilatımızı, yargımızı, bizatihi bizleri uyuşturucu tacirleriyle kol kola girmekle suçlasalar da bizim mücadelemizi herkes görüyor ve herkes şahitlik ediyor, Cenabı Allah da biliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'dan uyuşturucuyla mücadele mesajı: Kimse benden aman dilemesin
OYNAT 00:40
Bakan Soylu'dan uyuşturucuyla mücadele mesajı: Kimse benden aman dilemesin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bugüne kadar 53 ton esrar, 20,5 ton da eroin yakalandığını belirterek yıl bitmeden Cumhuriyet tarihinin rekoruna kavuşulduğunu söyledi. 'Kimse benden aman dilemesin' diyen Bakan Soylu, 'Ben dilemem, arkadaşlarıma da dilemeyin diyorum zaten. Cesaret edemeyecek hale getirmek lazım. Bu anneler gözyaşı dökeceğine uyuşturucu satıcısı gözyaşı döksün. Bu kadar basit.' ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu meselesini siyaset malzemesi yapanları Allah'a havale ettiğini belirten Soylu, uyuşturucuyla mücadelenin bir insanlık meselesi olduğuna dikkati çekti.

Soylu, uyuşturucudan ölenlerin sayısının 2016'da 920 olduğunu, bu sene ise şu ana kadar 314'e düştüğünü bildirerek, şu bilgileri paylaştı:

  • "Yılbaşından bugüne kadar 53 ton esrar yakalandı. Bugün itibarıyla 19 ton eroin, 1,5 ton da gümrük, 20,5 ton, Cumhuriyet tarihinin yıl bitmeden rekoruna kavuştuk. Bundan 5-6 yıl evvel uyuşturucunun yüzde 25'i Ağrı, Van ve Hakkari civarında yakalanıyordu. Yüzde 75'i de batı vilayetlerimize gelebiliyordu. Şimdi yüzde 75'ini orada yakalıyoruz, sınırımızdan içeri girer girmez ancak yüzde 25'i bu tarafa geliyor ve katbekat da artırdık. Sadece Hakkari'de 6,5 tonun üzerinde eroin yakaladık. Bu çok büyük bir rakam ve hakikaten onları pes ettirebilmek için elimizden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışıyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonlarını birçok ülkeyle yaptık, Almanya'dan Hollanda'ya kadar. Geçen gün İtalya'daydım. Onlarla birlikte 3-5 ay önce yaptığımız orada yakalamalardan bir tanesi olan çok büyük bir kokain yakalamasını paylaştık. Yani bir taraftan sahil güvenlik, bir taraftan jandarma, bir taraftan polis ve uluslararası sularda, uluslararası alanda çok ciddi operasyonlar gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet tarihinde en büyük yakalamaların olduğu operasyonlar da bu dönemde gerçekleşti."

Kendilerine atılan iftiralara rağmen denizlerde, uluslararası sularda operasyon yapmaya devam ettiklerini söyleyen Soylu, drone ve insansız hava araçlarıyla, kenevir ekimlerine karşı mücadele yürüttüklerini aktardı.

Soylu, "Geçen yıl 114 milyon kök kenevir yakaladık. Bu büyük bir rakam ve bunun önemli bir bölümünün PKK'ya gelir olarak, kaynak olarak gideceğini bilmenizi isterim. Onu da kestik. Narkotik operasyonlarında yakaladığımız tırları trafik eğitim tırı haline getirdik. Tırları yakalıyoruz, çocuklarımıza eğitim tırı yapıp bütün Türkiye'de okulların önüne getiriyoruz. Polis abileri, ablaları onlara trafik eğitimi veriyor. Aynı zamanda narkotik eğitim tırı yapıyoruz, çocuklarımıza eğitim veriyoruz." diye konuştu.

"Kimse benden aman dilemesin"

Uyuşturucu ile mücadele konusunda ailelerin emrine amade olduklarını bildiren Soylu, şunları kaydetti:

  • "Bu işle ilgili siyaset yapanlara söylüyorum. Valla öyle bir sınanırsınız ki öyle bir sınanma içine girersiniz ki işin içinden çıkamazsınız. 'Ben nasıl oldu da bunları söyledim? Nasıl oldu da bu mücadele eden insanların hakkına girdim? Nasıl oldu da mücadele eden insanların karşı karşıya kaldıkları sıkıntıları görmedim de bunu bir siyaset malzemesi haline getirdim?' diye kıvranır durursunuz. Bu işler tehlikeli işlerdir. Ben çok anne, baba gördüm. Allan böyle bir sınavla karşı karşıya kalındığında gayret, kuvvet versin, devlet versin, dost versin, güç versin. Onun için yalnız olmuyor, yalnız olmaz. Hepimiz bu işin her tarafından tutmak zorundayız. Uyuşturucu satıcısına kimse benden aman dilemesin. Ben dilemem, arkadaşlarıma da dilemeyin diyorum zaten. Cesaret edemeyecek hale getirmek lazım. Bu anneler gözyaşı dökeceğine uyuşturucu satıcısı gözyaşı döksün. Bu kadar basit."

Bakan Soylu: Ana muhalefet partisi lideri suç örgütlerine özenip mekan basmaya gitmez
GÜNDEM
Bakan Soylu: Ana muhalefet partisi lideri suç örgütlerine özenip mekan basmaya gitmez

Bakan Soylu'dan terörle mücadele sunumu yaparken gülüşen CHP'li vekillere sert tepki: Orada şehit veriyoruz gevrek gevrek gülüyorsunuz
GÜNDEM
Bakan Soylu'dan terörle mücadele sunumu yaparken gülüşen CHP'li vekillere sert tepki: Orada şehit veriyoruz gevrek gevrek gülüyorsunuz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'de 170 terörist var teslim olsalar ne güzel olur
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Türkiye'de 170 terörist var teslim olsalar ne güzel olur
Düğün otobüsü nehre düştü

Düğün otobüsü nehre düştü

​Kenya'daki kazada 31 kişi hayatını kaybetti.
Kafası camdan dışarı çıktı

Kafası camdan dışarı çıktı

​Sakarya'daki feci kazada emniyet kemeri detayı.
Uludağda mahsur kalan 3 dağcı kurtarıldı

Uludağ'da mahsur kalan 3 dağcı kurtarıldı

Kurtarma ekipleri kayıp 3 kişiye ulaştı. Dağcıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Bir kez ek 10 yıl hasat et

Bir kez ek 10 yıl hasat et

​Türkiye, tarımda iklim değişikliğine hazırlanıyor.
İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım

İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım

​Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla partililere seslendi.
Kudüs'te yargısız infaz

Kudüs'te yargısız infaz

​İşgalci İsrail güçleri, Filistinli genci yerde yaralı yatarken infaz etti.

Karadeniz doğalgazı 2023'te evlerde

Karadeniz doğalgazı 2023'te evlerde

​Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 100 milyon metreküp üretim yapılacak.
AFAD'a gönüllü akını

AFAD'a gönüllü akını

​2 yılda 404 bin kişi AFAD Gönüllüsü olmak için başvurdu.
Motorize 'Hızır'lar

Motorize 'Hızır'lar

​İstanbul'da motorize sağlık ekipleri trafik kazalarına acil müdahalede bulunuyor.
Kendisi de yabancı

Kendisi de yabancı

​Fransa'nın ırkçı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, Cezayir göçmeni yahudi çıktı.
Mustafa Yazgan’ı kaybettik

Mustafa Yazgan’ı kaybettik

​Necip Fazıl'ın talebelerinden şair ve yazar Mustafa Yazgan 81 yaşında vefat etti.

Papa'dan mülteci pozu

Papa'dan mülteci pozu

​Papa Franciscus'un Midilli'de sığınmacı kampını ziyaret edip Yunanistan'a destek istemesi tepki çekti.
GZT Giresunspor doludizgin

GZT Giresunspor doludizgin

​Yeşil beyazlılar ligde 3 haftadır kazanıyor.
Filistin'den unutulmaz gol

Filistin'den unutulmaz gol

FIFA Arap Kupası'nda Filistin, Suudi Arabistan'la 1-1 berabere kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.