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Uyuşturucuyu örgü patiğin içine sakladılar: 5 kişi tutuklandı

Uyuşturucuyu örgü patiğin içine sakladılar: 5 kişi tutuklandı

23:4916/04/2025, Çarşamba
IHA
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Uyuşturucuyu örgü patiğin içine sakladılar: 5 kişi tutuklandı
Uyuşturucuyu örgü patiğin içine sakladılar: 5 kişi tutuklandı

Tokat'ta düzenlenen operasyonda çok miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, patiğin içine saklanmış haldeki uyuşturucu da polisin dikkatinden kaçmadı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen planlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 10 bin 301 adet sentetik ecza hap, 158.5 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 5.41 gram metamfetamin ve 110 içimlik peçeteye emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin bir kısmı koltuk altına, çanta ve kıyafetlerin içine gizlenmiş şekilde bulundu. Ekiplerin dikkatinden kaçmayan bir başka zula ise bir patiğin içine saklanmış bonzai oldu.


Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.





#Uyuşturucu
#Uyuşturucuyla Mücadele
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#Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
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