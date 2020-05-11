Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Uzaktan eğitim analizi sonuçlandı Salgın derse engel olmadı
EĞİTİM

Uzaktan eğitim analizi sonuçlandı: Salgın derse engel olmadı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), COVID-19 salgını nedeniyle mart ayında tüm üniversitelerde başlatılan uzaktan eğitim sürecini analiz etti. Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında lisans düzeyinde en fazla online ders ve canlı sınıf uygulaması yapan üniversite Maltepe Üniversitesi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Görsel: Arşiv
Görsel: Arşiv

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını önlemleri kapsamında başlatılan uzaktan öğretim süreçlerinin durumunu tespit etmek için bir aylık veri analiz çalışması yaptı. Çalışma kapsamında vakıf üniversiteleri de içinde olmak üzere, üniversitenin uzaktan eğitim performansları değerlendirildi.

45 bin 230 ders yapıldı

Salgın nedeniyle verilen uzaktan eğitim kararıyla, Türkiye’deki 189 üniversitenin yüzde 64’ü 23 Mart, yüzde 22’si 30 Mart, yüzde 13’ü 6 Nisan’da uygulamalara başlamıştı. Bu süreçte YÖK, lisans düzeyinde devlet üniversitelerinde 301 bin 770, vakıf üniversitelerinde ise 45 bin 230 ders yapıldığını açıkladı. YÖK’ün raporuna göre, Maltepe Üniversitesi, toplam ders sayısı ve canlı ders sayısı ile tüm vakıf üniversitelerini geride bırakarak, birinci sıraya yerleşti.

Maltepe Üniversitesi’nde lisans düzeyinde uzaktan öğretim ile 2 bin 532, canlı sınıf uygulaması ile 2 bin 110 ders gerçekleştirildi. Maltepe Üniversitesi yüksek lisans programlarının uzaktan eğitiminde de önemli bir başarı gösterdi, tüm vakıf üniversiteleri içerisinde ilk 10’da yer aldı.

  • Maltepe Üniversitesi’nin diğer bazı istatistiksel sonuçları şöyle:
  • •Maltepe Üniversitesi’nde uzaktan eğitime erişen kullanıcı sayısı 10 bin 410’a ulaştı.
  • •Siteme günlük erişim sayısı 20 bin kullanıcıyı geçiyor.
  • •Kayıtlı dersleri görüntüleme sayısı 40 bini aşıyor.
  • •Sisteme 60 bini aşkın dosya ve öğretim materyali yüklenmiş durumda.
  • •Sisteme yüklenen ödev sayısı 15 bini aştı.
  • •Kültürel etkinliklere de ara verilmiyor, yüze yakın etkinlik çevrimiçi olarak yapıldı.

Uzaktan eğitime hazrdık

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, YÖK’ün uzaktan eğitimle ilgili olarak yaptığı analizin ortaya çıkardığı başarının sürpriz olmadığını, sonucu planlı çalışmalarına borçlu olduklarını belirtti. Prof. Karasar, tüm akademisyen ve idari personelin neredeyse bir seferberlik anlayışı içinde görev yaptığını, dijitalleşmeye önem vermenin, hızlı, sağlam ve düzenli iletişimin, yazılı kültürü öne çıkarmanın başarıda büyük payı olduğunu ifade etti.

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar

Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin önemli çalışmalara imza attığını söyleyen Prof. Karasar, 2005’ten buyana MBA ve Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi programları başta olmak üzere, lisans ve önlisans düzeyindeki bazı programlarda uzaktan eğitim verildiğine de dikkat çekti. Prof. Karasar, “Uzaktan eğitime hazırdık. Derslerin eşzamanlı veya eş zamansız yapılması konusunda deneyimimiz çoktu. Yararını kriz günlerinde gördük” dedi.

Tesla sahiplerinin kişisel bilgileri büyük risk altında: Kişisel verilerinizi manuel olarak silin
TEKNOLOJİ
Tesla sahiplerinin kişisel bilgileri büyük risk altında: Kişisel verilerinizi manuel olarak silin

İftar ve sahur arasında bunu sakın atlamayın
RAMAZAN
İftar ve sahur arasında bunu sakın atlamayın

Bu ramazanda da kutsal mekânları ziyaret etmek mümkün: Sanal tur ile gezebileceğiniz 13 kutsal mekan
HAYAT
Bu ramazanda da kutsal mekânları ziyaret etmek mümkün: Sanal tur ile gezebileceğiniz 13 kutsal mekan

Google Tomris Uyar'ın doğum gününü hatalı kutladı
HAYAT
Google Tomris Uyar'ın doğum gününü hatalı kutladı
Abone Ol Google News
Gözler kabinede

Gözler kabinede

​Koronavirüs önlemlerinin görüşüleceği toplantı başladı.
Akşener bize koordinat biçemez

'Akşener bize koordinat biçemez'

İYİ Parti-HDP ittifakında büyük çatlak ve 'danışma' itirafı...
Sıcaklar geliyor

Sıcaklar geliyor

​Dereceler 30'u görecek, rehavete kapılma #evdekal.
İhbarda bulunun!

İhbarda bulunun!

​Kapalı olan iş yeri sahiplerine kira çağrısı.
Berberler kapıları zamlı açtı

Berberler kapıları zamlı açtı

​Müşteriler "Bu ücret fazla", ensaf ise "2020 tarifesi" diyor.
AVM'ye<br>giriş kuyruğu

AVM'ye
giriş kuyruğu

Sabah saatlerinde akın ettiler metrelerce kuyruk oluştu.

Tartışılan villa ile ilgili yeni gelişme

Tartışılan villa ile ilgili yeni gelişme

​Villasını kaçak eklentilerle büyüten Özdil'e suç duyurusu.

İkinci testi negatif

İkinci testi negatif

​Süper Lig ekibinden müjdeli haber geldi.

'Taziye çadırı' vakaları!

'Taziye çadırı' vakaları!

Sosyal mesafeye uyulmayan mahalle korona oldu!
Bir yolcu dahi binmemiş!

Bir yolcu dahi binmemiş!

'İzleyince kanım dondu' dondu demişti yalan çıktı.
Asya'da ikinci dalga

Asya'da ikinci dalga

​Çin ve Güney Kore'de yeni vakalar görüldü.
Kararlar<br>Erdoğan'ın masasında

Kararlar
Erdoğan'ın masasında

İşte yeni 'kontrollü sosyal hayat'ımızın ipuçları...
Tazminat kaçınılmaz!

Tazminat kaçınılmaz!

​İşçi salgına yakalanırsa 'iş kazası' sayılacak mı?
Randevusu<br> olanlar dikkat

Randevusu
olanlar dikkat

​Özel ürün yoksa orada işlem yaptırmayın.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.