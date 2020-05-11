Uzaktan eğitim analizi sonuçlandı: Salgın derse engel olmadı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını önlemleri kapsamında başlatılan uzaktan öğretim süreçlerinin durumunu tespit etmek için bir aylık veri analiz çalışması yaptı. Çalışma kapsamında vakıf üniversiteleri de içinde olmak üzere, üniversitenin uzaktan eğitim performansları değerlendirildi.

45 bin 230 ders yapıldı

Salgın nedeniyle verilen uzaktan eğitim kararıyla, Türkiye’deki 189 üniversitenin yüzde 64’ü 23 Mart, yüzde 22’si 30 Mart, yüzde 13’ü 6 Nisan’da uygulamalara başlamıştı. Bu süreçte YÖK, lisans düzeyinde devlet üniversitelerinde 301 bin 770, vakıf üniversitelerinde ise 45 bin 230 ders yapıldığını açıkladı. YÖK’ün raporuna göre, Maltepe Üniversitesi, toplam ders sayısı ve canlı ders sayısı ile tüm vakıf üniversitelerini geride bırakarak, birinci sıraya yerleşti.

Maltepe Üniversitesi’nde lisans düzeyinde uzaktan öğretim ile 2 bin 532, canlı sınıf uygulaması ile 2 bin 110 ders gerçekleştirildi. Maltepe Üniversitesi yüksek lisans programlarının uzaktan eğitiminde de önemli bir başarı gösterdi, tüm vakıf üniversiteleri içerisinde ilk 10’da yer aldı.

Maltepe Üniversitesi’nin diğer bazı istatistiksel sonuçları şöyle:

•Maltepe Üniversitesi’nde uzaktan eğitime erişen kullanıcı sayısı 10 bin 410’a ulaştı.

•Siteme günlük erişim sayısı 20 bin kullanıcıyı geçiyor.

•Kayıtlı dersleri görüntüleme sayısı 40 bini aşıyor.

•Sisteme 60 bini aşkın dosya ve öğretim materyali yüklenmiş durumda.

•Sisteme yüklenen ödev sayısı 15 bini aştı.

•Kültürel etkinliklere de ara verilmiyor, yüze yakın etkinlik çevrimiçi olarak yapıldı.

Uzaktan eğitime hazrdık

Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar, YÖK’ün uzaktan eğitimle ilgili olarak yaptığı analizin ortaya çıkardığı başarının sürpriz olmadığını, sonucu planlı çalışmalarına borçlu olduklarını belirtti. Prof. Karasar, tüm akademisyen ve idari personelin neredeyse bir seferberlik anlayışı içinde görev yaptığını, dijitalleşmeye önem vermenin, hızlı, sağlam ve düzenli iletişimin, yazılı kültürü öne çıkarmanın başarıda büyük payı olduğunu ifade etti.

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Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar

Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin önemli çalışmalara imza attığını söyleyen Prof. Karasar, 2005’ten buyana MBA ve Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi programları başta olmak üzere, lisans ve önlisans düzeyindeki bazı programlarda uzaktan eğitim verildiğine de dikkat çekti. Prof. Karasar, “Uzaktan eğitime hazırdık. Derslerin eşzamanlı veya eş zamansız yapılması konusunda deneyimimiz çoktu. Yararını kriz günlerinde gördük” dedi.

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