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Gündem Uzaktan eğitim esnasında olması gereken araç gereçler Bunlara dikkat edilmezse derse olan ilgi dağılabilir
EĞİTİM

​Uzaktan eğitimde olması gereken araç gereçler:

Uzaktan eğitim esnasında olması gereken araç gereçler: Bunlara dikkat edilmezse derse olan ilgi dağılabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sürecinin devam edeceğini açıkladı. Açıklamanın ardından milyonlarca öğrenci online ortamlarda derslerini sürdürürken Prof. Dr. Levent Eraslan ailelere ve öğretmenlere yönelik bir liste hazırladı. Listede uzaktan eğitim sürecinde online dersler gerçekleştirilirken gerekli olan araçlar ve bu araçların hazırlığına yönelik maddeler yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüsye yeni vaka sayılarında yaşanan son günlerdeki artış yeni tedbirleri de peş peşe getirdi.

Koronavirüsten etkelenen bir alan da hiç şüphesiz. Uzaktan eğitim ile bir dönemi bitiren öğrenciler, yeni eğitim öğretim yılında da uzaktan eğitime devam ediyor.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim sürecinin devam edeceğini açıkladı.

Açıklamanın ardından milyonlarca öğrenci online ortamlarda derslerini sürdürürken Prof. Dr. Levent Eraslan ailelere ve öğretmenlere yönelik bir liste hazırladı.

Listede uzaktan eğitim sürecinde online dersler gerçekleştirilirken gerekli olan araçlar ve bu araçların hazırlığına yönelik maddeler yer aldı.

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Kullanılan cihazın online eğitim platformuna uygun olmasına dikkat

Prof. Dr. Levent Eraslan yayınladığı listede, uzaktan eğitim döneminde kullanılan bilgisayar, tablet, telefon gibi cihazların kullanılacak online ders platformuna uygun olması gerektiğine dikkat çekti. Eraslan kamera, mikrofon gibi cihazların önemini ise “Uzaktan eğitimde öğretmenler ve öğrenciler fiziksel olarak bir sınıf ortamında bulunmasa da, çeşitli platformlarda kamera ve mikrofon gibi cihazların kullanımıyla sanal bir sınıf ortamı oluşturulmaktadır. Öğrenciler kamera ile öğretmenlerini görebilmekte, öğretmenler de öğrencilerinin derse katılımını takip edebilmektedir.

Kameranın ders öncesinde kullanılan uzaktan eğitim platformuna tanımlanması, gereken izinlerin verilmesi ve açısının doğru ayarlanması oldukça önemlidir.

Mikrofon kullanımında ise cihazın düzgün çalışmadığı durumlarda ders sırasında öğretmen ve öğrenci arasındaki iletişim kopuklukları öğrencilerin dersten kopmasına sebep olabilirken, öğretmenlerin de dikkatinin dağılmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle mikrofonun ders öncesi test edilmesi, ders sırasında ise ağza çok yakın veya çok uzakta tutulmaması gerekmektedir.” ifadeleri ile belirtti.

Eğitimci Sosyolog Prof. Dr. Levent Eraslan

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İnternet bağlantısı uzaktan eğitim sürecinin en önemli parçası

Milyonlarca öğrenci online derslere katılabilmek için internet bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Yayınladığı listede “Öğrencilerin ve öğretmenlerin online derslere katılım sağlayabilmesi ve bağlantıda sorun yaşamaması için mutlaka stabil bir internet bağlantısı gerekmektedir.

İnternet bağlantısının yeterli olmadığı durumlarda online eğitimin sekteye uğramaması için bir internet sinyal güçlendiricisi edinilmelidir.

Aksi takdirde online ders sırasında derse bağlanamama ya da bağlantı kopması gibi durumlar yaşanmakta, yaşanan bu durumlar uzaktan eğitim sürecinin verimliliğini olumsuz yönde etkilemektedir.” ifadeleri ile internet bağlantısının önemine dikkat çeken Eraslan, ders sırasında bağlantı sorunu yaşanmaması için kablolu bağlantıları önerdi.

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Uzaktan eğitimde derse uygun bir fiziksel ortam oluşturulmalı

Uzaktan eğitim sürecinde ders öncesi yapılması gereken teknolojik hazırlıkların yanı sıra derse uygun bir fiziksel ortam oluşturulması gerektiğinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Levent Eraslan “Kamera ve mikrofon gibi teknolojik cihazların konumu, çocuğun boyuna uygun bir masa ve sandalye, sessiz bir ortam ve sade bir arka plan oldukça önemlidir. Fazla ses bulunan ya da dikkat dağıtmaya açık fazla eşyanın bulunduğu ortamlar online derse olan ilginin dağılmasına sebep olabilir.” açıklamalarında bulundu.

Eraslan, ailelerin ve öğretmenlerin listede yer alan hazırlıkları ders öncesinde tamamlaması gerektiğini vurguladı.

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