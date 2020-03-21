Gündem Uzaktan eğitimin detayları belli oldu Sınav soruları oralardan çıkacak
EĞİTİM

Uzaktan eğitim konuları sınavlara dahil olacak mı?

Uzaktan eğitimin detayları belli oldu: Sınav soruları oralardan çıkacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullardaki tatil kararı ile ilgili ‘Hiçbir endişeye mahal yoktur. Her türlü telafiyi yaparız.” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ziya Selçuk
Ziya Selçuk

Selçuk, sınava girecek çocukların psikolojisinin de önemli olduğunu belirterek, “Bu toplumu rahatlatmamız lazım bizim. Sevgili öğrenciler, siz yüz yüze ne eğitim gördünüz, sınav onlardan, rahatlayın. Anne babayı rahatlatmamız lazım bizim” dedi. Sınavların ertelenip ertelenmeyeceği konusuna ilişkin Bakan Selçuk, şu yanıtı verdi: “Biz senaryolardan birisi olarak bunu tutuyoruz. Ama temel yaklaşımımız sınavı ertelememek. Biz sınavın zamanında olmasını istiyoruz. Ertelemek birinci kuralımız veya beklentimiz değil. Zaruret olmazsa, bir mücbir sebep olmazsa ertelemeyi planlamıyoruz. Ertelenebilir mi? Ertelenebilir. Mücbir sebep olursa”

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