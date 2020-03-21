Uzaktan eğitimin detayları belli oldu: Sınav soruları oralardan çıkacak

Selçuk, sınava girecek çocukların psikolojisinin de önemli olduğunu belirterek, “Bu toplumu rahatlatmamız lazım bizim. Sevgili öğrenciler, siz yüz yüze ne eğitim gördünüz, sınav onlardan, rahatlayın. Anne babayı rahatlatmamız lazım bizim” dedi. Sınavların ertelenip ertelenmeyeceği konusuna ilişkin Bakan Selçuk, şu yanıtı verdi: “Biz senaryolardan birisi olarak bunu tutuyoruz. Ama temel yaklaşımımız sınavı ertelememek. Biz sınavın zamanında olmasını istiyoruz. Ertelemek birinci kuralımız veya beklentimiz değil. Zaruret olmazsa, bir mücbir sebep olmazsa ertelemeyi planlamıyoruz. Ertelenebilir mi? Ertelenebilir. Mücbir sebep olursa”