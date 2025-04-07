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Uzun süredir park halindeki otomobili dereye attılar

Uzun süredir park halindeki otomobili dereye attılar

13:377/04/2025, Pazartesi
IHA
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Gökdere'nin içerisinde sabah otomobili görenler, gözlerine inanamadı.
Gökdere'nin içerisinde sabah otomobili görenler, gözlerine inanamadı.

Bursa'da uzun süredir kullanılmayan otomobil, gece kimliği belirsiz kişiler tarafından dereye itildi.

Akılalmaz olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'ndeki araç tamirhanelerinin olduğu bölgede meydana geldi. Uzun süredir park halindeki kullanılmayan otomobil, gece kimliği belirsiz kişiler tarafından Gökdere'ye itildi. Yağmurun da etkisiyle hızla akan Gökdere'nin içerisinde sabah otomobili görenler, gözlerine inanamadı.


İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kullanılmayan otomobilin sahibine ulaşmaya çalıştı. Ekipler, otomobilin dereden kaldırılması için gerekli çalışmayı başlattı.




#bursa
#otomobil
#araba

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