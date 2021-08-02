Gündem Vahşice katledilen Azranın halası gözyaşlarına boğuldu Solacak bir çiçek değildi
ANTALYA

Vahşice katledilen Azra’nın halası gözyaşlarına boğuldu: Solacak bir çiçek değildi

Antalya'da tecavüze uğradıktan sonra vahşice katledilen üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun halası Mine Haytaoğlu yeğeninin kadına karşı şiddetle mücadelesini anlattı. Acılı hala, "Kadına, insana karşı şiddetle mücadele ederken kendi bu yolda gitti. Bizim acımızı görün bunlar cezasız kalmasın" diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
Vahşice katledilen Azra’nın halası gözyaşlarına boğuldu: Solacak bir çiçek değildi
Azra Gülendam Haytaoğlu - Mine Haytaoğlu

Antalya’da tecavüze uğradıktan sonra öldürülerek cesedi parçalara ayrılıp ormanlık alana gömülen gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki baba ocağı yasa büründü.

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4 gündür kayıp olan Azra’nın cesedinin bulunduğu haberinin ardından Kadirli’de taziye evi kuruldu. Azra’nın halası Mine Haytaoğlu, gözyaşları içerisinde yeğeninin kadına şiddetle mücadele ettiğini ancak kendisinin bu yolda öldüğünü belirterek, "Azra gülüm solacak bir çiçek değildi. Hayatının baharında soldurdular. Allah onları kahretsin. Kadına, insana karşı şiddetle mücadele ederken kendi bu yolda gitti. Bizim acımızı görün bunlar cezasız kalmasın, bunu bu şekilde bırakmayın" dedi.

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cenazesi, yapılacak işlemlerin ardından Kadirli ilçesinde toprağa verilecek.

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