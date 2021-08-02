Vahşice katledilen Azra’nın halası gözyaşlarına boğuldu: Solacak bir çiçek değildi

Antalya’da tecavüze uğradıktan sonra öldürülerek cesedi parçalara ayrılıp ormanlık alana gömülen gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu’nun Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki baba ocağı yasa büründü.

GÜNDEM Üniversiteli Azra'nın katil zanlısı cezaevine gönderildi

4 gündür kayıp olan Azra’nın cesedinin bulunduğu haberinin ardından Kadirli’de taziye evi kuruldu. Azra’nın halası Mine Haytaoğlu, gözyaşları içerisinde yeğeninin kadına şiddetle mücadele ettiğini ancak kendisinin bu yolda öldüğünü belirterek, "Azra gülüm solacak bir çiçek değildi. Hayatının baharında soldurdular. Allah onları kahretsin. Kadına, insana karşı şiddetle mücadele ederken kendi bu yolda gitti. Bizim acımızı görün bunlar cezasız kalmasın, bunu bu şekilde bırakmayın" dedi.

Azra Gülendam Haytaoğlu’nun cenazesi, yapılacak işlemlerin ardından Kadirli ilçesinde toprağa verilecek.