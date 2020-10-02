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Gündem Vahşice öldürülen Pınar Gültekinin katil zanlısının kardeşi de tutuklandı
MUĞLA

Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in katil zanlısının kardeşi de tutuklandı

Muğla'da vahşice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili tutuklu Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı gözaltına alınmıştı. 'Delil karartmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Avcı, tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı.
Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin.
  • Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada elleriyle boğup öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki çöp variline koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verilirken Cemal Metin Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.

Eski sevgilisi tarafından öldürülen Pınar Gültekin'den geriye bu mutlu görüntüleri kaldı
OYNAT 00:50
Eski sevgilisi tarafından öldürülen Pınar Gültekin'den geriye bu mutlu görüntüleri kaldı
Muğla'da kaybolduktan 5 gün sonra ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Barışma teklifini reddettiği için öldürüldüğü öğrenilen genç kızdan geriye ise bu mutlu görüntüleri kaldı.

Mertcan Avcı, 'delil karartma' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi

İl Jandarma ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 aylık titiz bir çalışmanın ardından yeni bir bulguya ulaştı. HTS kayıtlarına göre, tutuklu katil zanlısı Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) telefon sinyalleri ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edildi.

  • Yaşanan bu gelişme üzerine dün sabah Mertcan Avcı da Akyaka'da ailesiyle kaldığı evde gözaltına alındı. Mertcan Avcı'nın jandarmadaki ifadesinde, "Ben ağabeyime yardım etmedim. Delil karartmak gibi bir niyetim asla olamaz" dediği öğrenildi.

Bağ evinde bulunan depodan içki almak için eve gittiğini ileri süren Mertcan Avcı'nın, "İş yeri için biraları almaya gidiyordum. Herhangi bir şey görmedim. Zaten içkileri alıp geri çarşıya indim" dediği belirtildi.

Mertcan Avcı, dün akşam 'delil karartmak' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tek kelime: Vahşet!
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Tek kelime: Vahşet!

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