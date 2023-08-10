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Vali atamaları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 57 ile yeni vali ataması yapıldı. İzmir Valiliğine Süleyman Elban, Adana Valiliğine Yavuz Selim Köşger, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım atandı. İşte tüm atamalar...

00:44 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan vali atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan vali atama kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre; 57 ile yeni vali atandı. Adana Valiliğine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Valiliğine ise Adana Valisi Süleyman Elban getirildi.

Öte yandan Antalya Valiliğine Hulusi Şahin, Manisa Valiliğine Enver Ünlü, Malatya Valiliğine Ersin Yazıcı, Kilis Valiliğine Tahir Şahin, Sakarya Valiliğine Yaşar Karadeniz, Trabzon Valiliğine ise Aziz Yıldırım görevlendirildi.

İşte 57 il için yapılan tüm vali atamaları;



#Resmi Gazete
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