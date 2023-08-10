Vali atamaları Resmi Gazete'de

Emniyet Müdürlükleri Kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne Engin Dinç atandı. Engin Dinç, İlköğrenimini Ankara da tamamladıktan sonra 1981 yılında Polis Kolejini kazanıp, 1989 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle göreve başladı. 07.07.2021 tarihinde yayınlanan kararname ile Konya Emniyet Müdürü olarak atamıştı. Peki, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç kimdir, kaç yaşında, nereli?