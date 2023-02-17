Bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını ifade eden Gül,
"Maalesef bazı ahlaksızlar, depremzedeleri sömürmek istiyor. İlçe içerisinde ev taşıma ücreti azami 6 bin liradır. İslahiye-Gaziantep arası 9 bin, Nurdağı-Gaziantep arası 8 bin, ev taşıma asansör bedeli bin lira olarak sınırlandırılmıştır. Aksi durumlarda misliyle geri alınacaktır."
açıklamasında bulundu.
#Gaziantep Valisi Davut Gül
#Gaziantep
#Deprem
#Ev taşıma
1 saat önce
Vali Gül duyurdu: Gaziantep'te ev taşıma ücretine azami sınır getirildi
ÖZET | Al Nassr- Al Taawon: 2-1
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