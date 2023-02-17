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Vali Gül duyurdu: Gaziantep'te ev taşıma ücretine azami sınır getirildi

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ev taşıma bedeline azami sınır getirdiklerini duyurdu.

19:43 . 17/02/2023 Cuma
AA
Gaziantep

Gaziantep

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından bazı mağdurlar üzerinden haksız kazanç elde etmesi yönünde ihbarlar alındığını belirtti.

"Bazı ahlaksızlar depremzedeleri sömürmek istiyor"

Bu kapsamda bir dizi tedbir alındığını ifade eden Gül,
"Maalesef bazı ahlaksızlar, depremzedeleri sömürmek istiyor. İlçe içerisinde ev taşıma ücreti azami 6 bin liradır. İslahiye-Gaziantep arası 9 bin, Nurdağı-Gaziantep arası 8 bin, ev taşıma asansör bedeli bin lira olarak sınırlandırılmıştır. Aksi durumlarda misliyle geri alınacaktır."
açıklamasında bulundu.

#Gaziantep Valisi Davut Gül
#Gaziantep
#Deprem
#Ev taşıma
1 saat önce
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Vali Gül duyurdu: Gaziantep'te ev taşıma ücretine azami sınır getirildi
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