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Vali Gül duyurdu: İslahiye ve Nurdağı'ndaki öğrenciler il merkezindeki pansiyonlu okullara burslu kabul edilecek

Gaziantep Valisi Davut Gül, İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki lise ve ortaokul öğrencilerinin il merkezindeki pansiyonlu okullara nakillerinin yapılabileceğini açıkladı. Öğrencilere burs verileceğini söyleyen Gül, Gaziantep'te okulların 13 Mart'ta açılacağını duyurdu.

17:27 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte okulların 13 Mart'ta açılacağını söyledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte okulların 13 Mart'ta açılacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremler, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde büyük bir yıkıma yol açtı. İki ilçede vatandaşların yaralarını sarmak için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Gaziantep Valisi Davut Gül de okullara ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Öğrencilerin il merkezindeki okullara burslu nakili sağlanacak

Gaziantep'te okulların 13 Mart'ta açılmasının planlandığını söyleyen Vali Gül, şu açıklamayı yaptı:

"İslahiye ve Nurdağında okuyan lise ve ortaokul öğrencilerimizden il merkezimizdeki pansiyonlu okullarda okumak isteyenlerin nakillerini kabul edip burs vereceğiz
İsteyenler milli eğitim müdürlüklerine müracaat etsin lütfen."






#Gaziantep
#İslahiye
#Nurdağı
#Davut Gül
1 saat önce
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Vali Gül duyurdu: İslahiye ve Nurdağı'ndaki öğrenciler il merkezindeki pansiyonlu okullara burslu kabul edilecek
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