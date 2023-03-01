Vali Gül duyurdu: İslahiye ve Nurdağı'ndaki öğrenciler il merkezindeki pansiyonlu okullara burslu kabul edilecek

Depremde büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep Nurdağı aynı zamanda oto galerilerinin de merkeziydi. Altında galeri olan binaların çoğunun yıkıldığı ilçede binlerce araç enkaz altında kaldı. Bunda kesilen kolonların etkisi büyük. 6 yakınını kaybeden galerici Ahmet Deveci, “Keşke malımız gitseydi de canlarımız kalsaydı” dedi. Ali Coşkun da “Canlarımız gitti. Yeniden çalışırız, devletimiz de destek verirse 2-3 seneye toparlanırız” diye konuştu.