Vali Gül duyurdu: İslahiye ve Nurdağı'ndaki öğrenciler il merkezindeki pansiyonlu okullara burslu kabul edilecek

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte okulların 13 Mart'ta açılacağını söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremler, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde büyük bir yıkıma yol açtı. İki ilçede vatandaşların yaralarını sarmak için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Gaziantep Valisi Davut Gül de okullara ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Öğrencilerin il merkezindeki okullara burslu nakili sağlanacak
Gaziantep'te okulların 13 Mart'ta açılmasının planlandığını söyleyen Vali Gül, şu açıklamayı yaptı: