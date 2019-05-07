Yerel Seçim 2019
Gündem Vali Yerlikaya İBB Başkan Vekili olarak görevlendirildi
POLİTİKA

İBB Başkan vekilliğine görevlendirme yapıldı! İBB'nin geçici başkanı kim oldu?

Vali Yerlikaya İBB Başkan Vekili olarak görevlendirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Haber Merkezi AA
Ali Yerlikaya
Ali Yerlikaya

İçişleri Bakanlığından, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verdiği hatırlatıldı.

  • Bu kapsamda, yapılacak seçim sonucunda yeni belediye başkanı seçilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi gereğince İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.

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