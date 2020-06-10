Valiler Kararnamesi yayınladı: 41 ilin valisi değişti, 18 ile yeni vali ataması yapıldı, 23 ilin valisi yer değiştirdi

İdlib, Türkiye için neden önemli?

İletişim Başkanlığı resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Türkiye'nin İdlib'deki varlığını neden sürdürdüğüne ilişkin bir video paylaştı. Paylaşımda, 'İdlib, Türkiye için neden önemli? Sivillerin korunması, mülteci akınının durdurulması, terörle mücadele konusunda büyük kazanımlara imza atan Türkiye, İdlib'in sürekli bir güvenli bölgeye dönüşmesi konusunda kilit ülke olarak girişimlerini sürdürüyor' denildi.