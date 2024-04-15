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Valilik duyurdu: Kavgada sağlık çalışanını ısıran jandarma açığa alındı

Tekirdağ Valiliği, Hayranbolu ilçesinde ambulansın içerisinde tartıştığı sağlık çalışanlarını darbeden ve ısıran jandarma personeli hakkında adli soruşturma başlatıldığını ve açığa alındığını açıkladı.

19:00 - 15/04/2024 Pazartesi
DHA
Hayranbolu'da jandarma tarafından darbedilen sağlık çalışanı
Hayranbolu'da jandarma tarafından darbedilen sağlık çalışanı

Hayrabolu ilçesinde, 2 No'lu Sağlık İstasyonu'nda görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi personeli, kazada yaralanan bir kişiye ambulans içinde müdahale ettiği sırada, olay yerinde bulunan bir jandarma personeli ile aralarında tartışma yaşandı.

Ambulansta yumrukla saldırdı, hastanede ısırdı

Tartışma sırasında iddiaya göre, jandarma personeli paramedik E.A.A.'ya yumrukla saldırdı.

Olaya çevrede bulunanlar müdahale ettikten sonra taraflar, kazada yaralanan kişinin götürüldüğü Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde yeniden karşılaştı.

Burada ise jandarma personeli iddiaya göre, sağlık personeli C.U.'ya saldırıp yanağını ısırdı. Jandarma personeli, meslektaşları tarafından hastaneden uzaklaştırıldı.

Soruşturma başlatıldı: Açığa alındı

Darbedilen sağlık personellerinin şikayeti üzerine jandarma personeli hakkında soruşturma başlatıldı. Tekirdağ Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada jandarma personelinin açığa alındığı belirtilerek,
"12 Nisan 2024 günü Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında bir jandarma personeli ile ambulansta görevli sağlık personeli arasında tartışma meydana gelmiş ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak aynı gün içerisinde disiplin soruşturma heyeti görevlendirilmiş olup ilgili jandarma personeli açığa alınmıştır"
denildi.

Tekirdağ'da korku dolu anlar: Sokak ortasında husumetlisinin kafasına taşla vurdu

Tekirdağ'da bir kişinin sokak ortasında husumetlisinin kafasına taşla vurduğu anlar kameraya yansıdı.Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hükümet Caddesinde iddiaya göre, N.C. isimli vatandaş, husumetlisi C.G.'yi cadde üzerinde bir süre takip etti. Arkadan C.G.'ye yaklaşan N.C., yerden aldığı taşla husumetlisinin kafasına vurdu. C.G. kafasına aldığı darbeyle yere düştü. N.C. yere düşen C.G.'yi darp etmeye devam ederken, korku dolu o anlar çevredeki kameralara tarafından anbean kayıt altına alındı. Taşlı saldırı devam ederken çevredeki vatandaşlarda o anları film seyreder gibi izledi. Daha sonra bir vatandaşın araya girmesiyle kavga sona erdi. Kafasına darbe alan C.G. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ise N.C.'yi gözaltına aldı. C.G.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.


#Tekirdağ Valiliği
#Jandarma
#Sağlık Personeli
#Hayranbolu
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