Valilik duyurdu: Kayseri'deki olaylarda 21 emniyet ve 1 itfaiye personeli yaralandı

Kayseri'de Suriye uyruklu bir kişinin yeğenini taciz ettiği görüntüler tüm kenti karıştırmış, olay sonrası provokasyona dönüşen olayları başlatan zanlıların, olaydan bir gün önce kamyonla mahalleye getirildiği öğrenilmişti. Kayseri’de peş peşe ortaya çıkan eylemler ve provokatörlerin Suriyeliler’in dükkanlarına saldırdığı kamera kayıtları olayın ne kadar planlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.