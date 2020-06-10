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POLİTİKA

Valilik kararnamesindeki tek kadın vali: İnci Sezer Becel Nevşehir Valisi olarak atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları çerçevesinde Çatalca Kaymakamı olarak görev yapan İnci Sezer Becel, Nevşehir Valisi olarak atandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel
Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valilik Kararnamesi listesinde bulunan tek kadın olan ve Çatalca Kaymakamı olarak görev yapan İnci Sezer Becel, Nevşehir Valiliği'ne atandı.


İnci Sezer Becel kimdir?

Gaziantep İslahiye İlçesinde dünyaya gelen Kaymakam SEZER BECEL İlk, orta ve lise öğrenimini İslahiye’ de tamamladı. 1992 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ nden mezun olan SEZER BECEL, 1993 yılında İçişleri Bakanlığı’ nın açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 1994 yılında Ordu Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Antalya- Finike Kaymakam Refikliği, Rize-Kalkandere İlçesi ve Nevşehir-Acıgöl İlçesi Kaymakam Vekillikleri görevlerinde bulunduktan sonra, 1995-1996 yılları arasında sekiz ay süre ile İngiltere’ nin Bournemouth kentinde İngilizce dil eğitimi ile İngiliz Genel ve Mahalli Yönetimiyle ilgili eğitim çalışmalarında bulunan İnci SEZER BECEL, 1997 yılında staj programını başarı ile tamamlayarak Konya’nın Çeltik İlçesi Kaymakamlığına atandı. Sonra sırası ile; 1999-2001 yıllarında Adıyaman-Tut İlçesi Kaymakamlığı, 2001-2006 yılları arasında Nevşehir-Gülşehir İlçesi Kaymakamlığı, 2006-2011 yılları arasında Malatya Vali Yardımcılığı, 2011-2015 yılları arasında İzmir-Çeşme Kaymakamlığı görevini yaptı. 2009 yılında birinci sınıf Mülki İdare Amirliğine ayrılmıştır.

28.06.2015 tarih ve 2015/398 sayılı Müşterek Kararname ile İlçemiz Kaymakamlığına atanan İnci SEZER BECEL 03.08.2015 tarihinde ilçemizdeki görevine başlamıştır.

Yüksek Lisansını İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamış olup, Siyaset ve Sosyal Bilimler programında doktorasına tez aşamasında devam etmektedir.

Evli ve bir çocuk annesi olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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