Valilik ve belediyeye sahipsiz köpek cezası

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden emekli olan Prof. Dr. Bülent Uluğ (70), 19 Mayıs 2022’de Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’ndeki Eski Lara Yolu’nda yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu baldırından yaralandı. Özel hastaneye kaldırılan Uluğ, tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Uluğ, daha sonra Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi’ne “idarenin hizmet kusurundan doğan sorumluluğu” maddesince tazminat davası açtı.

Antalya 1. İdare Mahkemesi incelediği dosyada, çevre sağlığı hizmetlerini sağlamanın belediyelerin görevi olduğu, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların yerel yönetimlerce kurulan hayvan bakımevlerine götürülmelerinin zorunlu olduğu belirtildi. Bu kapsamda, Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi’nin Bülent Uluğ’a 10’ar bin lira tazminat ödemesine hükmedilen kararda, bu kurumların ve kusur sorumluluklarının bulunduğu kaydedildi.