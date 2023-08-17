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Valilik ve belediyeye sahipsiz köpek cezası

Antalya 1. İdare Mahkemesi sokak köpekleriyle ilgili emsal olabilecek önemli bir karar verdi. Muratpaşa’da yolda yürürken köpeklerin saldırısına uğrayan emekli Prof. Bülent Uluğ (70) baldırından yaralandı ve 4 kez kuduz aşısı oldu. Uluğ, sokakta başıboş hayvan olmasından Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi’ni sorumlu tutarak dava açtı. Uluğ, üç kurumdan 10’ar bin lira tazminat kazandı.

04:00 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü’nden emekli olan Prof. Dr. Bülent Uluğ (70), 19 Mayıs 2022’de Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’ndeki Eski Lara Yolu’nda yürürken sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu baldırından yaralandı. Özel hastaneye kaldırılan Uluğ, tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Uluğ, daha sonra Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi’ne “idarenin hizmet kusurundan doğan sorumluluğu” maddesince tazminat davası açtı.

10 BİNER TL KAZANDI

Antalya 1. İdare Mahkemesi incelediği dosyada, çevre sağlığı hizmetlerini sağlamanın belediyelerin görevi olduğu, sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların yerel yönetimlerce kurulan hayvan bakımevlerine götürülmelerinin zorunlu olduğu belirtildi. Bu kapsamda, Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi’nin Bülent Uluğ’a 10’ar bin lira tazminat ödemesine hükmedilen kararda, bu kurumların ve kusur sorumluluklarının bulunduğu kaydedildi.



#sokak hayvanları
#Ceza
#Antalya
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