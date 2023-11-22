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Valilikten TCDD depo yangınına inceleme

Erzurum'da, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına (TCDD) ait depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle deponun çatısı kullanılamaz hale geldi. Güçlükle söndürülen yangın ile ilgili Valilik inceleme başlattı.

10:09 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 10:09 - 22/11/2023 Çarşamba
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Valilik inceleme başlattı

Valilik inceleme başlattı

Erzurum'da, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarına (TCDD) ait depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle deponun çatısı kullanılamaz hale geldi. Güçlükle söndürülen yangın ile ilgili Valilik inceleme başlattı.

Valilik olayla ilgili inceleme başlattı

Erzurum Valiliği tarafından yangın ile ilgili yapılan açıklamada “Öğle saatlerinde, Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa semtinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na ait atölye ve depoların bulunduğu bölgede çıkan yangın, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Yangının çıkış nedeniyle ilgili Erzurum Valiliği tarafından inceleme başlatılmıştır.” denildi.




#TCDD
#Erzurum
#yangın
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