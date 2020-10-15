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ADANA

Vallahi intikam alacağız: DEAŞ’ın sözde Türkiye emirinin fedaisi intikam yemini etmiş

DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’le bağlantılı olan ve “Özden’in fedaisi” olarak bilinen eylem hazırlığındaki Barış Coşkun Adana’da yakalanıp tutuklanırken, zanlının daha önce de intikam yemini ettiği ve tutuklandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi İHA
'Özden’in fedaisi' olarak bilinen eylem hazırlığındaki Barış Coşkun 8 Eylül’de Adana’da yakalandı.
'Özden’in fedaisi' olarak bilinen eylem hazırlığındaki Barış Coşkun 8 Eylül’de Adana’da yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ’a yönelik Adana’da yaptığı operasyonda önce İstanbul’da kanlı eylem yapmak için keşif yapan bir zanlı yakalanarak tutuklandı. Bu zanlının ifadesi ve evinde çıkan malzemelerden DEAŞ’ın sözde Türkiye emiri olan Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu belirlenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü Adana’da operasyon yaptı.

Adana Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyonda Mahmut Özden ile birlikte oğlunun da olduğu 11 kişi yakalanıp tutuklandı. Polis 10 Eylül tarihinde ise DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden’le bağlantılı olan ve “Özden’in fedaisi” olarak bilinen eylem hazırlığındaki Barış Coşkun’u 8 Eylül’de Adana’da yakaladı.

İstanbul’a götürülen zanlı 10 Eylül de tutuklandı. "Mücahit Musab" kod adını kullandığı iddia edilen Barış Coşkun’un, DEAŞ’ın Türkiye’de eylem planladıkları tespit edilen 12 kişilik hücresinde yer aldığı belirlendi.

İHA
Barış Coşkun Adana’da yakalanıp tutuklanırken, zanlının daha önce de intikam yemini ettiği ve tutuklandığı ortaya çıktı.

"VALLAHİ İNTİKAM ALACAĞIZ"

Bu arada Barış Coşkun’un 20 Eylül 2019 yılında Adana Emniyet Müdürlüğünün yaptığı bir operasyonda yakalandığı ve tutuklandığı daha sonra ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı ortaya çıktı.

  • Zanlının bu operasyonda terör örgütü DEAŞ’ın sözde emiri Ebu Bekir El Bağdadi’nin yayınladığı ses kaydında eylem yapılmasını istemesinin ardından bir sosyal medya hesabından, "Yakında", "Adana" ve "Vallahi intikam alacağız bir mühlet sonra olsa da intikam alacağız" yazılı kağıt ile bıçak fotoğrafı paylaştığı öğrenildi.

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