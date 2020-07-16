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VAN

Van haberleri: Yedi polisin şehit düştüğü uçağın kara kutusu bulundu

Yedi polis şehit düşmüştü: Uçağın kara kutusu bulundu

Van'ın Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan insanlı keşif uçağımızda 2'si pilot olmak üzere 7 kahraman emniyet mensubumuz şehit olmuştu. Uçağın kara kutusu bulundu.

Haber Merkezi İHA
Uçağın kara kutusu bulundu.
Uçağın kara kutusu bulundu.

Van'da Uçağın düştüğü bölgede çalışmalarını sürdüren Emniyet Genel Müdürlüğü kaza kırım ekibi, insanlı keşif uçağının düştüğü Artos Dağı’ndaki olay yeri çalışmalarını tamamladı. Çalışmalarda uçağın kara kutusu bulunurken, uçağın neden düştüğü ile ilgili açıklamanın kara kutunun incelenmesinin ardından yapılması bekleniyor.

Van'da keşif uçağımız düştü: Yedi Emniyet mensubumuz şehit oldu
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Van'da keşif uçağımız düştü: Yedi Emniyet mensubumuz şehit oldu

Dün gece saatlerinde meydana gelen uçak kazasında 2’si pilot 7 emniyet mensubu şehit olurken, şehitler için bugün saat 20.30’da Van Jandarma Helikopter Filo Komutanlığında uğurlama töreni yapılacağı bildirildi.

Uçağın kara kutusu bulundu.

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Van'da Artos Dağı'na çarpan insanlı keşif uçağı kırıma uğradı: Bakan Soylu olay yerine gitti
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Van'da Artos Dağı'na çarpan insanlı keşif uçağı kırıma uğradı: Bakan Soylu olay yerine gitti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın çevresinde keşif uçuşu yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağı'nın kırıma uğradığı alanda incelemede bulundu. Enkaz alanına helikopterle gelen Bakan Soylu, kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Görevden dönerken Artos dağına çarpan uçakta 2'si pilot olmak üzere 7 emniyet personeli şehit oldu.


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