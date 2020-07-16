Van haberleri: Yedi polisin şehit düştüğü uçağın kara kutusu bulundu Yedi polis şehit düşmüştü: Uçağın kara kutusu bulundu Van'ın Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan insanlı keşif uçağımızda 2'si pilot olmak üzere 7 kahraman emniyet mensubumuz şehit olmuştu. Uçağın kara kutusu bulundu.

Haber Merkezi 16 Temmuz 2020, 15:34 Son Güncelleme: 16 Temmuz 2020, 16:17 İHA