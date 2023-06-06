Van yeni tesislerle sporcu fabrikası olacak

Van'ın Gevaş ilçesinde, üzerindeki tarihi kiliseyle inanç turizminin önemli değerlerinden olan Akdamar Adası, havaların ısınmasıyla yurt içi ve yurt dışından gelen turistleri ağırlıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, İran turizm pazarının Van'daki önemini vurgulayarak, "2022'de çoğu İranlı turistlerden oluşan toplam 230 bin turist, bu yılın ilk 5 ayında ise 50 bin kişi Akdamar Adası'nı ziyaret etti. Diğer komşu ülkelerdeki turizm potansiyelini de çekmek için çalışıyoruz" dedi.