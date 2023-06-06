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Van yeni tesislerle sporcu fabrikası olacak

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte yapılan spor yatırımları bünyesinde önemli bir projeye daha imza atarak, sporcu fabrikası projesini hayata geçiriyor.

04:00 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Sporcu fabrikası şantiyesi.

Sporcu fabrikası şantiyesi.

Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi ortak çalışmasıyla yapılan sporcu fabrikası inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor. İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi’nde bulunan Atatürk Şehir Stadyumu civarında yapılan sporcu fabrikası inşaatı hızla yükseliyor. Toplamda 5 bin 600 metrekarelik alan üzerinde 4 kat olarak inşa edilen tesiste; 5 adet spor salonu, basketbol sahası, voleybol sahası, boks, halter, güreş alanları, bay ve bayan giyinme odaları, antrenör odaları gibi donatılar yer alıyor.



#Van Büyükşehir Belediyesi
#Van Valiliği
#İnşaat
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