Van yeni tesislerle sporcu fabrikası olacak

Sporcu fabrikası şantiyesi.
Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediyesi ortak çalışmasıyla yapılan sporcu fabrikası inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor. İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi’nde bulunan Atatürk Şehir Stadyumu civarında yapılan sporcu fabrikası inşaatı hızla yükseliyor. Toplamda 5 bin 600 metrekarelik alan üzerinde 4 kat olarak inşa edilen tesiste; 5 adet spor salonu, basketbol sahası, voleybol sahası, boks, halter, güreş alanları, bay ve bayan giyinme odaları, antrenör odaları gibi donatılar yer alıyor.