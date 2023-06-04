Akademi-Van gençlere sanat ve edebiyatın ışığını tutuyor

Akademi-Van
Van Valisi Ozan Balcı’nın önceliğinde yazar Fahri Tuna’nın koordinatörlüğünde kurulan Akademi-Van, şehrin gençlerine edebiyat ve sanat bağlamında ışık olmaya devam ediyor. Şiirde, şair Müştehir Karakaya ile şair Fuat Arpa’nın, öyküde Mukadder Gemici’nin, deneme-medyada 30 yıldır Yeni Şafak Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Mehmet Şeker’in, deneme-portrede Fahri Tuna’nın, resimde ressam İsmet Yedikardeş’in, karikatürde çizer Osman Suroğlu’nun, sinemada yönetmen İsmail Güneş’in eğitim verdiği projenin ‘Medeniyet Söyleşileri’ bölümünde ise şair Nurullah Genç, öykü yazarı ve kuram uzmanı Necip Tosun, roman yazarı Sadık Yalsızuçanlar, deneme alanında Yıldız İbrahimoğlu, akademik edebiyat alanında Dr. Ömer Demirbağ, sinemada Yönetmen İsmail Güneş, müzikte Sedat Anar, gençlerle buluştu.
SÖYLEŞİLER İLGİ ÇEKTİ
Uzun soluklu edebiyat ve sanat eğitimi sürecinin sonunda, Vanlı lise öğrencileriyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde eğitim gören ve çoğu çevre illerden gelen üniversiteli gençlerin şiir, öykü, deneme, portre, resim, karikatür ve senaryo eserlerinden oluşan 335 sayfalık 'Yazı'Van' kitabı yayımlandı. Kapanış töreni kapsamında yazar Sadık Yalsızuçanlar’ın, ‘Medeniyet ve Sanat’ başlıklı medeniyet söyleşisi yoğun ilgiyle gerçekleştirildi.