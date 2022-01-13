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Van'da faciadan dönüldü: İş makinesi çığ altında kaldı operatör son anda kurtuldu

Van'da kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Bahçesaray-Hizan kara yolunda kar temizliği yapan Karayolları'na ait iş makinesine çığ düştü. İş makinesi çığın altında kaldı, operatör Kemal Aktaş ise son anda kurtuldu.

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Haber Merkezi DHA
Vanda faciadan dönüldü: İş makinesi çığ altında kaldı operatör son anda kurtuldu
İş makinesi operatörü Kemal Aktaş son anda kendisini kurtarırken, araç çığın altında kaldı.

Van'ın Bahçesaray ile Bitlis'in Hizan ilçesi kara yolunun 20'nci kilometresindeki Ulubeyli mevkisinde kar temizleme çalışması yapan Karayolları'na ait iş makinesinin üzerine çığ düştü.

DHA

İş makinesi operatörü Kemal Aktaş son anda kendisini kurtarırken, araç çığın altında kaldı. Çığ temizliği için bölgeye ekipler sevk edildi.

DHA

Operatör Kemal Aktaş, Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Aktaş'ın hafif yaralandığı belirtildi.

DHA

Ardahan'da sağlıkçılar kar, tipi ve fırtınaya rağmen köy köy gezip aşılama yapıyor
FOTOĞRAF 34
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Ardahan İl Sağlık Müdürlüğünce Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde aşı yapmak üzere doktor ve hemşirelerden oluşturulan sağlık ekipleri, kentte zorlu kış şartlarının yaşandığı bölgede aşı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.<br>
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Termometrelerin sıfırın altında 30'ları gösterdiği kentte kar, fırtına ve soğuk demeden çalışan sağlık ekipleri, koronavirüsle mücadele kapsamında bir tek kişiyi dahi aşısız bırakmak istemiyor.
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Dondurucu soğukların yanı sıra kar ve tipinin de etkili olduğu bölgede sağlık ekipleri köy köy gezerek aşı çalışmalarını başarılı bir şekilde yürütüyor.
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Pandemiyle mücadelede yaklaşık 2 yıldır destan yazan sağlık savaşçıları şu ana kadar 135 milyonu aşkın aşı vurdu. Omicron varyantı tüm dünyayı kasıp kavurduğu bugünlerde Türkiye'nin kuzeydoğu köşesinde sağlık çalışanlarının zorlu mesaileri görüntülendi.<br>
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Ardahan merkeze bağlı Beşiktaş köyüne gitmek için tulum giyerek yola çıkan ekipler kar ve tipiye rağmen köye ulaşarak aşı için hazırlıklarına başlıyor. Köy okulundaki sobanın etrafında bir süre ısınan ekip, daha sonra kolları sıvıyor. Sağlık ekipleri, okuldaki aşı çalışmasının ardından evden çıkamayan hasta ve yaşlı vatandaşları aşılayıp sağlıklarına kavuşturmak için evlere gidiyor.<br>
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Aracın gidebildiği yere kadar giden sağlık ekipleri yolun geri kalanını kilolarca ağırlıktaki çantalarla yürüyor. Köpek engelini de aşarak eve ulaşan ekip burada aşı çalışmasını başarıyla tamamlıyor.<br>
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\"Yaşlılara aşı yapmak için elimizden gelini yapıyoruz\"<br><br>Ardahan Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Halenur Korkmaz, gazetecilere, zorlu kış ve coğrafya şartlarının hizmet vermelerine engel olmadığını, köyde yaşayan vatandaşlara aşı yapmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.
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Korkmaz, \"Kar ve soğuk havanın yanı sıra zaman zaman köpek saldırılarına da maruz kalıyoruz. Ama tüm bu zorluklara rağmen aşılama çalışmalarını yapıyoruz. Vatandaşımızdan tek istediğimiz yeter ki aşı olsunlar.\" dedi.<br>
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Beşiktaş köyünden Akif Topçu da sağlık ekiplerinin kar kış demeden evlerine kadar geldiğini belirterek, \"Allah razı olsun. Evime kadar gelip annem ve babamın aşısını yaptılar. Çok teşekkür ediyorum\" ifadelerini kullandı.
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Ardahan'da sağlıkçılar kar, tipi ve fırtınaya rağmen köy köy gezip aşılama yapıyor
Kış mevsiminin çetin geçtiği Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, kar ve tipiye rağmen kırsaldaki köylere ulaşarak vatandaşların aşısını yapıyor.


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