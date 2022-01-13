Van'da faciadan dönüldü: İş makinesi çığ altında kaldı operatör son anda kurtuldu

Ardahan merkeze bağlı Beşiktaş köyüne gitmek için tulum giyerek yola çıkan ekipler kar ve tipiye rağmen köye ulaşarak aşı için hazırlıklarına başlıyor. Köy okulundaki sobanın etrafında bir süre ısınan ekip, daha sonra kolları sıvıyor. Sağlık ekipleri, okuldaki aşı çalışmasının ardından evden çıkamayan hasta ve yaşlı vatandaşları aşılayıp sağlıklarına kavuşturmak için evlere gidiyor.<br>