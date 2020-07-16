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VAN

Son dakika haberine göre ​Van'da insanlı keşif uçağı kırıma uğradı: Uçağın kırıma uğraması ne demek?

Van'da insanlı keşif uçağı kırıma uğradı: Vatandaşlar 'kırıma uğramak ne demek' sorusuna yanıt aradı

Son dakika haberine göre gece Van'da bir keşif uçağının kırıma uğradığı açıklandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan insanlı keşif uçağımızda 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 Emniyet mensubumuzun şehit olduğunu açıkladı. Meydana gelen kazanın ardından "Kırıma uğramak ne demek?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, uçak neden kırıma uğrar? Uçağın kırıma uğraması ne anlama geliyor? İşte detaylar..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uçağın kısmen iyi durumda olduğu durumlarda kırım kelimesi kullanılır.
Uçağın kısmen iyi durumda olduğu durumlarda kırım kelimesi kullanılır.

Uçakta kırıma uğramak ne demek? Uçak neden kırıma uğrar? Van'da yaşanan kazanın ardından vatandaşlar bu soruların yanıtlarını arar oldu.

  • Van'dan gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını ve 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler" dedi.

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Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar "Kırıma uğramak ne demek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, uçak neden kırıma uğrar?

UÇAĞIN KIRIMA UĞRAMASI NE DEMEK?

Uçağın kırıma uğraması kelime anlamı bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğraması anlamına gelmektedir. Uçağın kısmen iyi durumda olduğu durumlarda kırım kelimesi kullanılır.

  • Teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkışlarda hasar gerçekleşebilir. Bu gibi durumlarda uçakta kırım yaşanabilir.

Uçakların tekrar onarılmasına müsaade edecek düzeyde hasar görmesidir. Çeşitli sebeplerden dolayı olabilir. Örneğin bir motor arızası yaşanmış olabilir. Benzer şekilde çeşitli teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkış denemelerinde de hasar gerçekleşebilir.

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