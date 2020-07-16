Van'da insanlı keşif uçağı kırıma uğradı: Vatandaşlar 'kırıma uğramak ne demek' sorusuna yanıt aradı

Uçakta kırıma uğramak ne demek? Uçak neden kırıma uğrar? Van'da yaşanan kazanın ardından vatandaşlar bu soruların yanıtlarını arar oldu.

Van'dan gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını ve 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler" dedi.

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Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar "Kırıma uğramak ne demek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, uçak neden kırıma uğrar?

UÇAĞIN KIRIMA UĞRAMASI NE DEMEK?

Uçağın kırıma uğraması kelime anlamı bir donanımın geri döndürülebilir hasara uğraması anlamına gelmektedir. Uçağın kısmen iyi durumda olduğu durumlarda kırım kelimesi kullanılır.

Teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkışlarda hasar gerçekleşebilir. Bu gibi durumlarda uçakta kırım yaşanabilir.

Uçakların tekrar onarılmasına müsaade edecek düzeyde hasar görmesidir. Çeşitli sebeplerden dolayı olabilir. Örneğin bir motor arızası yaşanmış olabilir. Benzer şekilde çeşitli teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkış denemelerinde de hasar gerçekleşebilir.