Van’da sürüye yıldırım düştü: 30 koyun telef oldu

18:4424/05/2026, Pazar
IHA
Gök gürültülü sağanak yağış sırasında merada bulunan sürüye yıldırım isabet etmesiyle 30 koyun telef oldu
Van'da sağanak yağış sırasında merada bulunan koyun sürüsüne yıldırım isabet etti. Durumu fark ederek bölgeye giden mahalle sakinleri 30 koyunun telef olduğunu tespit etti. Büyük maddi kayba uğrayan sürü sahibi Cihat Yılmaz durumu yetkililere bildirdi.

Van’ın Çaldıran ilçesinde arazide bulunan sürüye yıldırım isabet etmesi sonucu 30 koyun telef oldu.


Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Kaşım Mahallesi’nde öğlen saatlerinde etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış sırasında merada bulunan koyun sürüsüne yıldırım isabet etti. Büyük panik yaşayan mahalle sakinleri, durumu fark ederek bölgeye koştu. Yapılan incelemede sürüde bulunan 30 koyunun telef olduğu belirlendi. Yaşanan olay nedeniyle büyük maddi kayba uğrayan sürü sahibi Cihat Yılmaz’ın durumu yetkililere bildirdiği öğrenildi.


Mahalle sakinleri, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında bölgede yıldırım olaylarının sık yaşandığını belirterek, üreticilerin dikkatli olması gerektiğini ifade ettiler.




