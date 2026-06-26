Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van’da kuduz alarmı: Mahalle karantinaya alındı

Van’da kuduz alarmı: Mahalle karantinaya alındı

22:5026/06/2026, Cuma
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Görevliler hayvan sahiplerini ve vatandaşları ziyaret ederek bilgilendirdi.
Görevliler hayvan sahiplerini ve vatandaşları ziyaret ederek bilgilendirdi.

Van’ın İpekyolu ilçesinde bir köpekte kuduz vakasının tespit edilmesinin ardından Arıtoprak Mahallesi karantina altına alındı. Hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı mahallede ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Veterinerlik ekipleri bölgede saha çalışması yürüterek hayvan sahiplerini ve vatandaşları kuduz hastalığına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirdi. Köpeğin bir tilkiye saldırmasının ardından hastalık belirtileri gösterdiği ve yapılan testin pozitif çıktığı bildirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde kuduz vakasının tespit edildiği mahallede karantina tedbirleri başlatıldı, ekipler vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Arıtoprak Mahallesi'nde bir köpekte yapılan kuduz testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Görevliler hayvan sahiplerini ve vatandaşları ziyaret ederek bilgilendirdi

Bunun üzerine mahallede karantina tedbirlerinin başlatıldığı, hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı bildirilen açıklamada, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü görevlilerinin hayvan sahiplerini ve vatandaşları ziyaret ederek kuduz hastalığına karşı alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Veteriner İşleri Müdürlüğü saha şefi Şaban Bor, Arıtoprak Mahallesi'nde kuduz vakasıyla karşılaştıklarını söyledi.

"Bol su ve sabunla yıkayın"

Köpeğin önce bir tilkiye saldırdığını, daha sonra kuduz belirtileri göstermeye başladığını dile getiren Bor, şu ifadeleri kullandı:

"Köpeğin kendini ısırması ve iki koyuna saldırmasının ardından arkadaşlarımız müdahalede bulundu. Yapılan test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine mahalle karantina bölgesi ilan edildi. Çocukların sahipsiz hayvanlara temas etmemesi konusunda aileleri uyardık. Çocuklar kedi ya da köpekleri sevmek isteyebilir. Bu sırada hayvanın ısırması veya tırmalaması gibi durumlar yaşanabilir. Böyle bir durumda temas eden bölgenin bol su ve sabunla yıkanmasının ardından vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor."



#İpekyolu Belediyesi
#Kuduz
#van
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB Proje Okulları Öğretmen Atama sonucu sorgulama EKRANI 2026! Proje okulları öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?