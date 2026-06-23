Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Van
Van'da askeri araca hafif ticari araç çarptı: Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu

Van'da askeri araca hafif ticari araç çarptı: Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu

12:3323/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Van'da meydana gelen kazada Jandarma Çavuş Uzman Samet Karabulut şehit oldu.
Van'da meydana gelen kazada Jandarma Çavuş Uzman Samet Karabulut şehit oldu.

Van-Erciş kara yolunda devriye görevi yapan jandarma aracına hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu, 5 kişi yaralandı. Şehit Karabulut’un Adana’nın Sarıçam ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi. Bakan Çiftçi acı haberi duyurarak ,'Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit olmuştur' ifadelerini kullandı.

Kaza, sabah saatlerinde Van-Erciş kara yolu Ünseli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevini sürdüren jandarma aracına, aynı yönde ilerleyen hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.

BİR ASKER ŞEHİT OLDU: 4'Ü ASKER 5 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut’un şehit olduğu belirlendi. Kazada yaralanan 4'ü asker 5 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Acı haberi duyuran İçişleri Bakanı Çiftçi,'Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan Jandarma personelimize de acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehidimizin makamı âli olsun' ifadelerini kullandı.



#i̇çişleri bakanı çiftçi
#samet karabulut
#van
#erciş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ tercih sonuçları sorgulama personeltemin.msb.gov.tr 2026! MSÜ tercih (yerleştirme) sonuçları açıklandı mı, bugün belli olur mu?