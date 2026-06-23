Van'da askeri araca hafif ticari araç çarptı: Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu

Van-Erciş kara yolunda devriye görevi yapan jandarma aracına hafif ticari aracın arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu, 5 kişi yaralandı. Şehit Karabulut’un Adana’nın Sarıçam ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi. Bakan Çiftçi acı haberi duyurarak ,'Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit olmuştur' ifadelerini kullandı.
Kaza, sabah saatlerinde Van-Erciş kara yolu Ünseli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevini sürdüren jandarma aracına, aynı yönde ilerleyen hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut’un şehit olduğu belirlendi. Kazada yaralanan 4'ü asker 5 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Acı haberi duyuran İçişleri Bakanı Çiftçi,'Van'ın Erciş ilçesinde görevi başında yaşanan trafik kazasında Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan Jandarma personelimize de acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehidimizin makamı âli olsun' ifadelerini kullandı.