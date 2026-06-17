Kocaeli'nde duruşmada kalp krizi geçiren Cumhuriyet Savcısı son yolculuğuna uğurlandı

Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, savcı Ayhan Uyumaz için yaşadıkları üzüntüyü ifade ederek, “Kendisi yalnızca başarılı bir hukukçu değil, aynı zamanda iyi bir insan, kıymetli bir çalışma arkadaşı ve güvenilir bir dosttu” diye konuştu.