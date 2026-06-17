Kocaeli'nde duruşmada kalp krizi geçiren Cumhuriyet Savcısı son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde duruşma sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Cumhuriyet savcısı Ayhan Uyumaz'ın cenazesi, Gebze Adliyesi’nde düzenlenen törenin ardından Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Camisi'ne getirildi. Uyumaz'ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
1’inci Ağır Ceza Mahkemesi Salonu’nda Cumhuriyet savcısı Ayhan Uyumaz fenalaşıp kürsüde yere yığılmasının ardından bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısı Ayhan Uyumaz'ın cenaze törenine; Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Sadık Bölek, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, meslektaşları, mesai arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı.
Törende ailesinin gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Metin Uslu, savcı Ayhan Uyumaz için yaşadıkları üzüntüyü ifade ederek, “Kendisi yalnızca başarılı bir hukukçu değil, aynı zamanda iyi bir insan, kıymetli bir çalışma arkadaşı ve güvenilir bir dosttu” diye konuştu.
Gebze Müftüsü Selçuk Kılıçbay, konuşmaların ardından savcı Ayhan Uyumaz için dua etti.
Uyumaz'ın cenazesi, ikindi namazının ardından kılınan namaz sonrası Hamitler Mezarlığı'na toprağa verildi.