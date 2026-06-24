Sıcaklıklar arttı talep patladı: Sabahın ilk ışıklarından gece yarısına kadar çalışıyorlar

"Üretimimiz yıl boyu sürüyor"

Çarşıda uzun yıllardır mesleğini icra eden esnaf Metin Akcan, yaz aylarının gelmesiyle birlikte işlerinde hareketlilik yaşandığını belirtti. Akcan, "Yaz ayları geldi, havalar ısınmaya başladı. Yazımızın gelmesiyle birlikte vatandaşlarımız da sahil kenarlarına, piknik alanlarına gidiyorlar. Bu dönem bizim için piknik sezonu diyebilirim. Satışlarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Hem toptan hem de perakende satışlarımız mevcut. Semaver ve mangal yapımlarında çok yoğun bir talep var" dedi.



