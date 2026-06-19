Van’da güneş ve ay aynı karede

Van, doğası ve tarihi kadar gökyüzündeki eşsiz manzaralarıyla da etkilemeye devam ediyor. Kent semalarında dün akşam saatlerinde meydana gelen nadir gökyüzü olayı, izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu. Güneş ve Ay’ın aynı karede buluştuğu o anlar vatandaşları mest etti.