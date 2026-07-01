30 derece sıcakta 300 derecelik ateşle mücadele: 'Vücudumuzda hasar bırakıyor'

Duman, "Yazın sıcakta çalışmak oldukça zorlu oluyor. Günde en az 4-5 litre su tüketiyorum. Ancak kışın durum daha farklı bir hal alıyor. Kışın dışarıdaki soğuk rüzgarlar bir yandan, içerideki ateş bir yandan vücudumuzu zorluyor. Göğsümüz ateş gibi yanarken dışarıdan soğuk yiyoruz. Bu durum özellikle böbrek sağlığımızı olumsuz etkiliyor ve hastalıklara davetiye çıkarıyor" dedi.