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30 derece sıcakta 300 derecelik ateşle mücadele: 'Vücudumuzda hasar bırakıyor'

30 derece sıcakta 300 derecelik ateşle mücadele: 'Vücudumuzda hasar bırakıyor'

20:441/07/2026, Çarşamba
IHA
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Van’da hava sıcaklıklarının 30 dereceye ulaştığı günlerde, fırıncılar 250 ila 300 dereceyi bulan ocakların başında mesailerine devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri seviyesine yükseldiği kentte, fırın çalışanları yüksek ısı altında ekmek üretimi yapıyor. Dışarıdaki hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu günlerde, fırın ocaklarının ısısı 250 ile 300 derece arasında değişiyor. Yoğun sıcaklık ve nemle mücadele eden çalışanlar, çalışma saatleri boyunca bol miktarda su tüketerek sıvı kaybını önlemeye çalışıyor.

Ekmek üretimi için günün erken saatlerinde başladıkları mesailerini zorlu şartlara rağmen sürdüren fırın ustaları, yüksek ısıya rağmen vatandaşlara sıcak ekmek ulaştırmak için çalışmalarını titizlikle yürütüyor.


"Yazın da kışın da terliyoruz, vücudumuzda hasar bırakıyor"


47 yıldır taş fırın başında çörek üretimi yapan Seyfettin Duman, yaz aylarında sıcaklıklarla birlikte çalışma şartlarının daha da ağırlaştığını belirtti.

Duman, "Yazın sıcakta çalışmak oldukça zorlu oluyor. Günde en az 4-5 litre su tüketiyorum. Ancak kışın durum daha farklı bir hal alıyor. Kışın dışarıdaki soğuk rüzgarlar bir yandan, içerideki ateş bir yandan vücudumuzu zorluyor. Göğsümüz ateş gibi yanarken dışarıdan soğuk yiyoruz. Bu durum özellikle böbrek sağlığımızı olumsuz etkiliyor ve hastalıklara davetiye çıkarıyor" dedi.

Fırın sıcaklığının bazı günler 300 dereceye yaklaştığını ifade eden Duman, "Sıcaklıklar yükseldiğinde ocak başı daha da çekilmez oluyor. Yazın da kışın da sürekli terliyoruz. Mesleğin bu ağır şartları, zamanla vücudumuzda kalıcı etkiler ve hasarlar bırakıyor" ifadelerini kullandı.


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