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VAN

Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara

Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Van kar yağışı
Van kar yağışı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Van'da okullar bir gün süreyle tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağı duyuruldu.

İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKULLARINDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta öğretim kurumlarından eğitime bir gün ara verildi" denildi.

Van'daki kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Konuyla ilgili valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

  • "Yoğun kar yağışı nedeniyle 10.02.2020 Pazartesi günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim, Halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine 1 (bir) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeline idari izin verilmiştir."
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