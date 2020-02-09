Van'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara

Yoğun kar yağışı nedeniyle Van'da okullar bir gün süreyle tatil edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağı duyuruldu.

İLK VE ORTA ÖĞRETİM OKULLARINDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta öğretim kurumlarından eğitime bir gün ara verildi" denildi.

Van'daki kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Konuyla ilgili valilik açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: