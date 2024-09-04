Varaka Kağıt ile Yozgat Bozok Üniversitesi arasında örnek işbirliği protokolü

Yıldız Holding, Pladis Global bünyesinde Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki yeni bölgesel merkez ofisini açtı. Yeni ofisin açılış törenine katılan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, "Bu hafta bereketle başladı. Cidde’de üç ofisimizi bir araya getiren yeni ofisimizin açılışını kutluyoruz Pladis Global olarak." ifadelerini kullandı. Pazar gecesi açılışa katılmak için Cidde’ye geldiğini ve umre yapma fırsatı da bulduğunu belirten Ülker, "50 yıl önce başlayan ihracat serüvenimiz, bugün bölgesel ofislerimizin ve tesislerimizin sayısını artırarak büyümeye devam ediyor. Babamın elli yıl önce bu bölgelere ihracat yaparken kutsal mekanları ziyaret etme hayali vardı; bu hayali gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyum. Yeni ofisimiz, Ülker, McVitie's ve Godiva Chocolatier gibi markalarımız için operasyonel yeteneklerimizi güçlendirecek ve pazarda liderliğimizi pekiştirmemize yardımcı olacak" şeklinde konuştu.