Varaka Kağıt ile Yozgat Bozok Üniversitesi arasında örnek işbirliği protokolü

Öğrencilere geniş imkanlar sunacak
Protokol kapsamında, kağıt ve selüloz teknolojileri, inşaat malzemeleri, sürdürülebilir üretim teknikleri ve atık yönetimi gibi çeşitli alanlarda ortak AR-GE projeleri geliştirilecek. Ayrıca, Varaka Kağıt tesislerinde öğrencilere mesleki gelişim programları ve staj imkanları sunulması da planlanıyor. Teknoloji bilgi transferi konusunda karşılıklı katkı sağlanması da işbirliğinin önemli bir parçası olacak.
Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, bu protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, üniversite-sanayi işbirliğinin güzel bir örneği olarak nitelendirdi. Yaşar, bu işbirliğinin ortaya çıkaracağı sinerji ile sürdürülebilir ve amaca uygun projeler geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.