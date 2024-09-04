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Varaka Kağıt ile Yozgat Bozok Üniversitesi arasında örnek işbirliği protokolü

Yozgat Bozok Üniversitesi ile Albayrak Grubu'na bağlı Varaka Kağıt AR-GE Direktörlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol ile eğitim, araştırma ve sanayi işbirliği alanlarında ortak projelerin geliştirilmesi hem akademik hem de sektörel alanda yenilikçi çalışmaların hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Lokman Özdemir
15:00 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:33 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Albayrak Grubuna bağlı Varaka Kağıt AR-GE Direktörü Prof. Dr. Arif Karademir - Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar
Albayrak Grubuna bağlı Varaka Kağıt AR-GE Direktörü Prof. Dr. Arif Karademir - Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar
Yozgat Bozok Üniversitesi
ile Albayrak Grubu'na bağlı
Varaka Kağıt
AR-GE Direktörlüğü, bilimsel araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon ve eğitim alanlarında işbirliğini teşvik etmek amacıyla bir protokol imzaladı. Anlaşma ile sanayinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretme ve bilgi paylaşımının artırılması hedefliyor.

İmzalar, Bozok Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Evren Yaşar
ve Albayrak Grubuna bağlı
Varaka Kağıt
AR-GE Direktörü
Prof. Arif Karademir
tarafından atıldı.


Öğrencilere geniş imkanlar sunacak


Protokol kapsamında, kağıt ve selüloz teknolojileri, inşaat malzemeleri, sürdürülebilir üretim teknikleri ve atık yönetimi gibi çeşitli alanlarda ortak AR-GE projeleri geliştirilecek. Ayrıca, Varaka Kağıt tesislerinde öğrencilere mesleki gelişim programları ve staj imkanları sunulması da planlanıyor. Teknoloji bilgi transferi konusunda karşılıklı katkı sağlanması da işbirliğinin önemli bir parçası olacak.



Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, bu protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, üniversite-sanayi işbirliğinin güzel bir örneği olarak nitelendirdi. Yaşar, bu işbirliğinin ortaya çıkaracağı sinerji ile sürdürülebilir ve amaca uygun projeler geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.



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Yıldız Holding, Pladis Global bünyesinde Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki yeni bölgesel merkez ofisini açtı. Yeni ofisin açılış törenine katılan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, "Bu hafta bereketle başladı. Cidde’de üç ofisimizi bir araya getiren yeni ofisimizin açılışını kutluyoruz Pladis Global olarak." ifadelerini kullandı. Pazar gecesi açılışa katılmak için Cidde’ye geldiğini ve umre yapma fırsatı da bulduğunu belirten Ülker, "50 yıl önce başlayan ihracat serüvenimiz, bugün bölgesel ofislerimizin ve tesislerimizin sayısını artırarak büyümeye devam ediyor. Babamın elli yıl önce bu bölgelere ihracat yaparken kutsal mekanları ziyaret etme hayali vardı; bu hayali gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyum. Yeni ofisimiz, Ülker, McVitie's ve Godiva Chocolatier gibi markalarımız için operasyonel yeteneklerimizi güçlendirecek ve pazarda liderliğimizi pekiştirmemize yardımcı olacak" şeklinde konuştu.


#Yozgat
#Albayrak Grubu
#Varaka Kağıt
#Bozok Üniversitesi
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