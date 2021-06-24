Vatandaşların şebeke suyundan zehirlendiği İzmir'den son gelişme: 171 bin TL'ye heykel saydıracak

2020 yılı CHP belediyeciliği tarafından en çok heykel yapılan yıl oldu.

Geçtiğimiz aylarda yeni bir proje başlatan Tunç Soyer başkanlığındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirde bulunan heykel, anıt ve rölyefler için harekete geçip bunların sayımı amacıyla ihale açtığını duyurdu.

HEYKELLLER TEK TEK SAYILACAK

İhalede İzmir'deki heykellerin tek tek sayılıp fotoğraflanması koşuluna yer verildi.

Ensonhaber'de yer alan habere göre ihaleyi alan firma ayrıca daha önce yapılan heykel çalışmalarını derleyecek, saha çalışması yapacak, ilgili kurumlarla irtibata geçecek.

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171 BİN 558 LİRAYA SONUÇLANDI

Heykel sayma ihalesi 11 Mayıs'ta elektronik ortamda yapıldı.

İhaleye İzmir başta olmak üzere, İstanbul, Adana, Ankara ve Diyarbakır gibi illerde faaliyet gösteren 11 farklı firma ve kişiden teklif geldi.

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254 bin 697 lira 50 kuruş muhammen bedelle çıkılan ihale, 171 bin 588 teklif veren firmaya verildi.

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"FIRTINA KOPARMAYIN"

Öte yandan geçtiğimiz gün İzmir'in Buca ilçesinde, içtikleri şebeke suyunun ardından rahatsızlandığı ileri sürülen aralarında çoğu çocuğun olduğu çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuyla ilgili, klor dozajıyla ilgili bir sorun yaşandığını ve çok kısa sürede giderildiğini belirterek, "Sorun yine bir bardak suda kopartılan fırtına gibi. Yani sadece klor dozajıyla ilgili bir sorun yaşandı. O da çok kısa sürede giderildi. Çok sayıda haberle karşılaştım." ifadelerini kullandı.

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