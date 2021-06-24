Gündem Vatandaşların şebeke suyundan zehirlendiği İzmirden son gelişme 171 bin TLye heykel saydıracak
İZMİR

Vatandaşların şebeke suyundan zehirlendiği İzmir'den son gelişme: 171 bin TL'ye heykel saydıracak

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin heykel sayım ihalesi sonuçlandı. Şehirdeki heykel, anıt ve rölyefleri saydırmak için açılan ihalede 171 bin 558 liralık teklif kabul edildi. Geçtiğimiz gün vatandaşların şebeke suyundan zehirlendiği kentte CHP'li Belediye Başkanı Tunç Soyer "Sorun yine bir bardak suda kopartılan fırtına gibi. Yani sadece klor dozajıyla ilgili bir sorun yaşandı" ifadelerini kullanmıştı.

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Vatandaşların şebeke suyundan zehirlendiği İzmirden son gelişme: 171 bin TLye heykel saydıracak
2020 yılı CHP belediyeciliği tarafından en çok heykel yapılan yıl oldu.

Geçtiğimiz aylarda yeni bir proje başlatan Tunç Soyer başkanlığındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehirde bulunan heykel, anıt ve rölyefler için harekete geçip bunların sayımı amacıyla ihale açtığını duyurdu.

HEYKELLLER TEK TEK SAYILACAK

İhalede İzmir'deki heykellerin tek tek sayılıp fotoğraflanması koşuluna yer verildi.

Ensonhaber'de yer alan habere göre ihaleyi alan firma ayrıca daha önce yapılan heykel çalışmalarını derleyecek, saha çalışması yapacak, ilgili kurumlarla irtibata geçecek.

CHP'li İzmir Belediyesi'nden bir icraat daha: Kentteki heykeller tek tek sayılacak
GÜNDEM
CHP'li İzmir Belediyesi'nden bir icraat daha: Kentteki heykeller tek tek sayılacak

171 BİN 558 LİRAYA SONUÇLANDI

Heykel sayma ihalesi 11 Mayıs'ta elektronik ortamda yapıldı.

İhaleye İzmir başta olmak üzere, İstanbul, Adana, Ankara ve Diyarbakır gibi illerde faaliyet gösteren 11 farklı firma ve kişiden teklif geldi.

254 bin 697 lira 50 kuruş muhammen bedelle çıkılan ihale, 171 bin 588 teklif veren firmaya verildi.

CHP'li belediyeler heykelden vazgeçmiyor: Tunç Soyer Çaka Bey'in açılışını yaptı
GÜNDEM
CHP'li belediyeler heykelden vazgeçmiyor: Tunç Soyer Çaka Bey'in açılışını yaptı

"FIRTINA KOPARMAYIN"

Öte yandan geçtiğimiz gün İzmir'in Buca ilçesinde, içtikleri şebeke suyunun ardından rahatsızlandığı ileri sürülen aralarında çoğu çocuğun olduğu çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer konuyla ilgili, klor dozajıyla ilgili bir sorun yaşandığını ve çok kısa sürede giderildiğini belirterek, "Sorun yine bir bardak suda kopartılan fırtına gibi. Yani sadece klor dozajıyla ilgili bir sorun yaşandı. O da çok kısa sürede giderildi. Çok sayıda haberle karşılaştım." ifadelerini kullandı.

CHP’li İzmir Belediye Başkanı Soyer’den hastanelik eden şebeke suyuyla ilgili ilk açıklama: Fırtına koparmayın
GÜNDEM
CHP’li İzmir Belediye Başkanı Soyer’den hastanelik eden şebeke suyuyla ilgili ilk açıklama: Fırtına koparmayın

İzmir'de içtikleri şebeke suyundan fenalaşan çok sayıda vatandaş hastaneye başvurdu
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İddiaya göre, dün Gaziemir ve Buca ilçelerinde şebeke suyundan yoğun koku alan vatandaşlar durumdan endişelendi.
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Şebeke suyundan içen çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda kişi mide bulantısı, baş dönmesi gibi rahatsızlıkları nedeniyle Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi'ne geldi.
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Hastanede tedavileri tamamlanan çoğu vatandaşın taburcu edildiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Öte yandan, kısa süreli yaşanan arıza nedeniyle yaşanan sorunun insan sağlığına olumsuz bir etkisinin bulunmadığı konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.
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Tahtalı Barajı'nın suyunun arıtılarak kente verildiği Görece İçme Suyu Arıtma Tesisi bünyesindeki klorlama ünitesinde kısa süreli bir teknik arıza meydana gelmiş, gereken müdahale hızla yapılarak sorun giderilmiştir. Gerekli numuneler alınarak, testler yapılmış ve insan sağlığına zarar verecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Klor oranındaki değişim nedeniyle gözlenen tat ve kokudaki farklılığın (tricloramine kaynaklı kokunun) giderilmesi için şebekedeki suyun tahliyesi gerektiğinden sorundan etkilenen Gaziemir bölgesinde 2 saat su kesintisi uygulanacaktır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
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İzmir'de içtikleri şebeke suyundan fenalaşan çok sayıda vatandaş hastaneye başvurdu
İzmir'in Buca ilçesinde, içtikleri şebeke suyunun ardından rahatsızlandığı ileri sürülen aralarında çoğu çocuğun olduğu çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavileri tamamlanan çoğu vatandaş taburcu edilirken olayla ilgili İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ise kısa süreli yaşanan arıza nedeniyle yaşanan sorunun insan sağlığına olumsuz bir etkisinin bulunmadığına yönelik açıklama geldi.


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