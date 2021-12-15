Vatandaştan İBB'ye 'Halk Ekmek' tepkisi: Bir haftadır geç geliyor ayıptır günahtır İstanbul'da 'halk ekmek büfelerinin kapalı tutulduğu, bu nedenle de önlerinde kasıtlı olarak kuyrukların oluşturulduğu' iddialarını destekleyen bir görüntü daha sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri kişisel hesabından paylaşan vatandaş, "Ayıptır, günahtır. Her zaman saat 13.00 sıralarında gelen ekmek 14.30 oldu hala gelmedi. İnanın görüyorum iki saattir bekleyen var. Bir haftadır geç geliyor." diyerek CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

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