Gündem Vatandaştan İBBye Halk Ekmek tepkisi Bir haftadır geç geliyor ayıptır günahtır
İSTANBUL

Vatandaştan İBB'ye 'Halk Ekmek' tepkisi: Bir haftadır geç geliyor ayıptır günahtır

İstanbul'da 'halk ekmek büfelerinin kapalı tutulduğu, bu nedenle de önlerinde kasıtlı olarak kuyrukların oluşturulduğu' iddialarını destekleyen bir görüntü daha sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri kişisel hesabından paylaşan vatandaş, "Ayıptır, günahtır. Her zaman saat 13.00 sıralarında gelen ekmek 14.30 oldu hala gelmedi. İnanın görüyorum iki saattir bekleyen var. Bir haftadır geç geliyor." diyerek CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vatandaştan İBBye Halk Ekmek tepkisi: Bir haftadır geç geliyor ayıptır günahtır
Ataşehir'de geç açılan büfe nedeniyle oluşan 'Halk Ekmek' kuyruğu

Son günlerde, İstanbul'un çeşitli noktalarında bulunan halk ekmek büfelerinin bilerek kapalı tutulduğu, dışarıda kuyruk oluştuktan sonra ise açıldığı iddiaları gündemi bir hayli meşgul etmişti.

İBB Meclisi'ne taşınan tartışmalarda, AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammed Kaynar, kuyrukların kasıtlı olarak oluşturulduğunu ve büfelere zamanında ekmek götürülmediğini ifade etmişti.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda yer alan bir halk ekmek büfesinin önüne giden Demokrat Parti Bakırköy İlçe Başkanı Necmettin Dönmez de büfenin 10 gündür açılmadığını öne sürmüştü.

Sancaktepe'de "kuyruk oluşana kadar Halk Ekmek büfesi açılmadı" iddiası
GÜNDEM
Sancaktepe'de "kuyruk oluşana kadar Halk Ekmek büfesi açılmadı" iddiası

VATANDAŞTAN İBB'YE HALK EKMEK TEPKİSİ: AYIPTIR GÜNAHTIR BİR HAFTADIR GEÇ GELİYOR

Bugün sosyal medyada söz konusu iddiaları destekler nitelikte görüntüler paylaşıldı.

Ahmet Hakan isimli vatandaş, Ataşehir ilçesine bağlı İçerenköy semtinde yer alan halk ekmek büfesinin yaklaşık bir haftadır geç açıldığını ifade etti.

Vatandaştan İBB'ye 'Halk Ekmek' tepkisi: Bir haftadır geç geliyor ayıptır günahtır
OYNAT 00:28
Vatandaştan İBB'ye 'Halk Ekmek' tepkisi: Bir haftadır geç geliyor ayıptır günahtır
İstanbul'da halk ekmek büfelerinin kapalı tutulduğu, bu nedenle de önlerinde kasıtlı olarak kuyrukların oluşturulduğu' iddialarını destekleyen bir görüntü daha sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüleri kişisel hesabından paylaşan vatandaş, 'Ayıptır, günahtır. Her zaman saat 13.00 sıralarında gelen ekmek 14.30 oldu hala gelmedi. İnanın görüyorum iki saattir bekleyen var. Bir haftadır geç geliyor.' diyerek CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi.

Bu nedenle büfenin önünde uzunca kuyruklar oluştuğunu ve vatandaşların saatlerce ekmek beklediğini ifade eden Hakan, "Ayıptır, günahtır. Her zaman saat 13.00 sıralarında gelen ekmek 14.30 oldu hala gelmedi. İnanın görüyorum iki saattir bekleyen var. Bir haftadır geç geliyor." diyerek CHP yönetimindeki İBB'ye ve Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi.

'Halk Ekmek'te provokasyon iddiası:
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'Halk Ekmek'te provokasyon iddiası: "Kuyruk oluşana kadar büfeyi açmıyorlar"
İstanbul Sancaktepe'de, bir halk ekmek büfesinin içinde ekmek bulunmasına rağmen bilerek kapalı tutulduğu, dışarıda kuyruk oluştuktan sonra açıldığı iddia edildi. Demokrat Parti Bakırköy İlçe Başkanı Necmettin Dönmez de Bakırköy Özgürlük Meydanı'ndaki Halk Ekmek büfesinin 10 gündür açılmadığını öne sürdü.

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