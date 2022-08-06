Gündem Vatandaştan "Kahvaltımı evimde yaptım" diyen Akşenere Çünkü Süleyman Soylu size kahvaltı yapacak heval bırakmadı
POLİTİKA

Vatandaştan "Kahvaltımı evimde yaptım" diyen Akşener'e: Çünkü Süleyman Soylu size kahvaltı yapacak heval bırakmadı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'nın Armutlu ilçesinde esnaf ziyareti sırasında vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Esnaf ziyareti sırasında bir kadın Akşener'in karşısına çıkarak, 'Armutlu'da kahvaltınızı yaptınız mı?! sorusuna evde kahvaltı yaptım diyen Akşener'e "Çünkü Süleyman Soylu sizinle kahvaltı yapacak heval bırakmadı Siz en iyisi Silivri'ye gidin" şeklinde cevap verildi. Yaşanan bu olay akıllara, terör hükümlüsü HDP'li Selahattin Demirtaş'ın “Dışarıda olsaydım bir sabah Meral Hanım'ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim” sözlerine “Kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız” diyerek olumlu yanıt vermesini getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Vatandaştan Kahvaltımı evimde yaptım diyen Akşenere: Çünkü Süleyman Soylu size kahvaltı yapacak heval bırakmadı
Vatandaşın tepkisi Akşener'i şaşkına çevirdi.

Akşener, kentte ilk olarak Armutlu ilçesinde esnafla bir araya geldi. Esnaf ziyareti sırasında bir vatandaş Akşener'e tepki göstererek, "Armutlu'da kahvaltınızı yaptınız mı? Çünkü Süleyman Soylu sizinle kahvaltı yapacak heval bırakmadı Siz en iyisi Silivri'ye gidin." ifadelerini kullandı.

Yalova programı kapsamında Armutlu ilçesine giden Akşener, ilçe merkezinde vatandaşlara hitap ederek, 20 Ocak 2020'den itibaren il il, ilçe ilçe, dükkan dükkan gezdiğini söyledi.

İP Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova'nın Armutlu ilçesinde esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Akşner'in kaşsısına çıkan kadın korumaların engellemesine rağmen Akşener'le diyaloğa girdi.

Vatandaştan
OYNAT 00:38
Vatandaştan "Kahvaltımı evimde yaptım" diyen Akşener'e: Çünkü Süleyman Soylu size kahvaltı yapacak heval bırakmadı
Akşener, terör hükümlüsü HDP'li Selahattin Demirtaş'ın “Dışarıda olsaydım bir sabah Meral Hanım'ın kapısını çalar ve 'Kahvaltıya geldik' derdim” sözlerine “Kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız” diyerek olumlu yanıt vermişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yalova Armutlu'da bir vatandaşla girdiği diyalogda vatandaşın kahvaltı tepkisi ile karşılaştı.


"SÜLEYMAN SOYLU SİZİNLE KAHVALTI YAPACAK HEVAL BIRAKMADI"

Tepkisini dile getiren vatandaş Akşener'e , "Armutlu'da kahvaltınızı yaptınız mı?" şeklinde bir soru yöneltti. Akşener'den "Ben kahvaltımı evde yaptım" cevabını alan vatandaş tepkisine devam ederek, "Çünkü Süleyman Soylu sizinle kahvaltı yapacak heval bırakmadı Siz en iyisi Silivri'ye gidin." şeklinde devam etti.

Vatandaşın konuşmasının sonuna doğru ise korumaların kadınını engellemeye çalıştığı görüldü.
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