VATEL Academy-İstanbul Kent Üniversitesi işbirliğiyle 'Mutfak ve Servis Sanatları Akademisi'

Karşılıklı yapılan anlaşma ile İstanbul Kent Üniversitesi ve Vatel işbirliğinde kurulan akademi aracılığıyla; sektörü yakından tanıyan, ihtiyaçları bilen ve uluslararası mutfak ve servis sanatlarının her alanı ile seviyesinde idarecilik yapabilecek, üreten ve küresel düşünen, mutfak ve servis sanatlarını özümseyen, öncü, inovatif, yaratıcı mutfak şefleri ile servis elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanıyor.