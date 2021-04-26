Vebitcoin soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı

Ekonomi

Faruk Fatih Özer'in eski çalışanı: Thodex olduktan sonra baya işleri açıldı

Thodex eski çalışanı D.G. "Kaçacaklarını tahmin etmiyorduk, bunların da o zamanlar pek para kazandığını düşünmüyorduk. Çünkü ekip çok küçüktü Thodex olana kadar az adamla çok iş yapıyorlardı. Thodex olduktan sonra baya işleri açıldı, televizyonda reklam yapmaya başladılar" dedi. D.G., şirket CEO'su Özer'in 'Dayı' lakabıyla bilinen emekli bir özel harekat polisini yanından ayırmadığını, şirketin adresinin Maslak'ta gösterildiğini fakat Kartal'da çalıştıklarını söyledi.