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Gündem Vebitcoinin gözaltına alınan CEOsu İlker Baş Karadağ vatandaşlığı almış
MUĞLA

Vebitcoin'in gözaltına alınan CEO'su İlker Baş Karadağ vatandaşlığı almış

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan şirketin CEO'su İlker Baş'ın 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Vebitcoinin gözaltına alınan CEOsu İlker Baş Karadağ vatandaşlığı almış
İlker B.

Muğla merkezli kripto borsa şirketi Vebitcoin, dün faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Karara gerekçe olarak son dönemde sektörde yaşanan gelişmeler gösterildi, "İşlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi" denildi. Açıklamada şirketi çok zorlu bir sürecin beklediğine işaret edildi.

MASAK inceleme başlattı

Açıklama üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK harekete geçti. Vebitcoin şirketinin Türkiye'deki banka hesaplarına bloke koydu. Hem firma hem de yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı.

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Dört kişi gözaltına alındı

MASAK'ın inceleme kararından sonra Muğla İl Emniyeti Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Şirketin CEO'sunu evinde gözaltına aldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, şirket yöneticisi ve çalışanları olan 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Lakabı 'Baron'

Vebitcoin'in gözaltına alınan CEO'su İlker Baş'ın 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi.

'Baron' lakabıyla tanınan İlker Baş ile diğer 3 kişinin emniyetteki ifadeleri sürüyor.

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