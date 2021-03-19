Velilerin yüzde 50'sinden fazlası yüz yüze eğitimi destekliyor

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eğitim öğretim faaliyetlerini ciddi şekilde askıya aldı. Vaka sayılarında yaşanan ani artışlardan endişe eden yetkililer, 16 Mart 2020 itibariyle okulları ederken son olarak 2 Mart itibariyle yeniden ders zili çaldı.

Öğrencilerin uzun bir aradan sonra yeniden okul sıralarıyla buluşması vatandaşları da ikiye böldü. Özellikle virüste meydana gelen mutasyon nedeniyle, vatandaşların yüz yüze eğitim konusundaki talebi de çıkmaza girdi. Salgın koşullarını dikkate alarak farklı tarihlerde 3 araştırmaya imza atan Areda Survey, gelinen noktada yüz yüze eğitim talebindeki istekte düşüş yaşandığını ortaya koydu.





GÜNDEM Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması: Pazartesi başlıyoruz

"HER ARAŞTIRMADA ORAN DÜŞTÜ"

3 bin 245 kişinin katıldığı şubat ayı Sosyometre araştırmasına göre, okullarda yüz yüze eğitim faaliyetlerini doğru bulan katılımcıların oranı yüzde 54,8 olurken, yanlış bulduğunu ifade eden katılımların oranı ise yüzde 45,2 oldu. Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilen Sosyometre araştırmasında ise katılımcılara, “İlk ve orta öğretimde kademeli yüz yüze eğitim başladı. Siz bunu nasıl karşılıyorsunuz” şeklinde sorulan soruya katılımcıların yüzde 62,5’i ‘doğru buluyorum’ cevabını vermişti.

REKLAM

Aynı şekilde ekim 2020 Sosyometre’sinde yer alan, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın bazı sınıflarda yüz yüze eğitime başlamasını doğru buluyor musunuz” şeklinde yöneltilen soruya evet diyenlerin oranı yüzde 60.9 olmuştu. Yine Ekim 2020 Sosyometre araştırmasında "Sizce üniversitelerde yüz yüze eğitim başlamalı mı" şeklinde yöneltilen soruya katılımcıların yüzde 58,9 evet demişti.

Areda Survey Araştırma Şirketi’nin Şubat ayı Sosyometre araştırmasına 3 bin 245 kişi katıldı. 28 Şubat 4 Mart tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI kullanılarak gerçekleştirildi. Araştırmaya katılanların yüzde 50,2’si kadınlardan oluşurken, en yüksek katılım yüzde 24 ile 35-44 yaş grubu vatandaşlardan sağlandı. Araştırmaya katılanların yüzde 18,7’si eğitim durumunu lisans olarak açıkladı.

GÜNDEM Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitimde 'maske' uyarısı

"YÜZDE 55,3 EVET DİYOR"

Araştırmada yer alan, 'Okullarda yüz yüze eğitimin başlatılması kararını nasıl değerlendiriyorsunuz' şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 54,8’i doğru buluyorum yanıtı verirken, yüzde 45,2’si ise yanlış bulduğunu ifade etti.

Ayrıca katılımcılara yöneltilen 'Bu süreçte çocuğunuzu yüz yüze eğitime gönderir misiniz' şeklindeki soruya yüzde 55,3’ü evet derken, yüzde 34,4’ü ise hayır cevabı verdi. Katılımcıların yüzde 10,4’ünün ise hala kararsız olduğu görüldü.